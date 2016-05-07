Erdoğan: Bazen hiç ummadığımız yerlerden darbe aldık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bazen hiç ummadığımız yerlerden darbeler aldığımız oldu, paralel ihanet çetesi bunlardan birisiydi" dedi. Erdoğan, CHP'nin teröre lojistik destek verdiğini iddia ederek, "Bölücü örgütün temsilcileri canlı bombaları temize çıkarmaya çalışıyor, ana muhalefet de lojistik sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Malatya'da STK temsilcilerinin katılıdığı yemekte konuştu. Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

"Tüm Malatya kalkına teşekkür ediyorum. Maşallah Malatya her gün büyümeye, zenginleşmeye devam ediyor.

Türkiye'nin kendi başarı hikâyesi yazmasından rahatsız olan kesimler olduğunu biliyoruz. İçeride ve dışarıda bu unsurları biliyoruz. Kendi ülkesine, milletine karşı husumet besleyenler her dönemde farklı kimliklerle karşımıza çıkmaktadır. Kimi zaman darbeci, kimi zaman gezici kimi zaman paralelci oldular. Adları farklıydı, amaçları aynıydı. Bazen hiç ummadığımız yerlerden darbeler aldığımız olduk. Paralel ihanet çetesi bunlardan birisiydi.

Milletimiz yaşanan tutarsızlıkların girilen kirli ittifakları hafızasına kaydediyor. Ermeni terör örgütü ASALA ve YPG ile işbirliği yapan paralel ihanet çetesinin mensupları adeta millete kin kusmaktadır. Karanlık odaklarla iş tutan herkes zamanı gelince milletimize hesap verecektir.

Bugün ülkemizde demokrasi kök salmışsa bizim mücadelemiz yanında kendi iradesinin yok sayılmasına rıza gösteren Malatya gibi şehirler sayesindedir.

Ekonomide kriz çıkması içi dua edenler var. Spekülasyonlarla servetine servet katmaya çalışanlar umduklarını bulamayacaklardır.

Biz gücümüzü haktan ve halktan alıyoruz. Bizim arkamızda milletimiz var, Malatya var. Bizim arkamızda gönülleri ve duaları bizimle olan garip, mağdur, mazlum var. Malatya’ya hizmet etmek sadece devletin sorumluluğunda değildir. Gerekli alt yapıyı sağlayacağız, Malatyalı iş adamlarının da ellerini taşın altına koyması gerekiyor.

‘Bölücü örgütün temsilcileri de canlı bombaları temize çıkarmaya çalışıyor. Ana muhalefet de lojistik sağlıyor’

Paralel çete, milletimizin çocuklarının rızkından keserek verdikleri hayrı Türkiye karşıtı lobilere peşkeş çekti. Hizmet diyerek devşirilen Anadolu çocukları ülkemizin itibarını lekelemek için kullanılıyor.

Bölücü terör örgütüyle, Ermeni diasporasıyla aynı safta olmaktan çekinmeyen paralel yapı mensupları, ülkeyle bağlarının olmadığını gösteriyorlar. ASALA ile bize karşı slogan attılar.

Bölücü örgütün temsilcileri de canlı bombaları temize çıkarmaya çalışıyor. Ana muhalefet de lojistik sağlıyor.

Bizim asıl hedefimiz Allah Rızası ve halkımızın memnuniyetidir. Bu dünyadan geçtikten sonra arkasından Allah razı olsun iyi hizmet etti dedirtebiliyorsanız iş tamam demektir. Milletimiz tarih boyunca kendisini hizmet edenle istismar edeni ayırt etmiştir. Milletin hassas terazisi şaşmaz.

Kandan beslenen teröristler de onların iplerini eklinde tutan sahipleri de gayelerine ulaşamayacaklardır."