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Kültür-Sanat

Yeni James Bond kim olacak?

Eğer yönetmen koltuğunu Susanne Bier devralırsa seride yönetmenlik yapan ilk kadın yönetmen olacak

02 Haziran 2016 15:06

Yeni James Bond filmi için yönetmen ve başrol arayışı devam ediyor. Yeni Bond rolü için Tom Hiddleston, Jamie Bell ve Idris Elba'nın adaylıkta başı çektiği iddialar arasındayken Radio Times'tan gelen yeni bir haber yönetmen olarak da Night Manager'da Hiddleston'la çalışan yönetmen Susanne Bier'in yönetmen adayları listesine girdiğini iddia ediyor. 

Ünlü İngiliz ajanı James Bond serisinin en sevilen filmlerinden Skyfall ve son filmi Spectre'ın yönetmeni Sam Mendes ile en sevilen Bond seçilen Daniel Craig'in serinin yeni filminde olmayacaklarını geçtiğimiz günlerde açıklamışlardı. Onların yerine süren arayış da hala devam etmekte. 

Yönetmen koltuğunu Susanne Bier devralırsa seride yönetmenlik yapan ilk kadın yönetmen olacak. Bond filmlerinin yapım şirketi Eon'un Bond listesinde yer alan Hiddleston eğer rolü alırsa Bier ile 2. ortaklığı olacak.

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