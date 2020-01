Yeni İstanbul Valisi: O ağır yükün bana verileceğini doğrusu beklemiyordum

Valiler Kararnamesi ile Malatya Valiliği'nden İstanbul Valiliği'ne atanan Vasip Şahin, "İstanbul biliyorsunuz Türkiye'nin değil, dünyanın çok önemli şehirlerinden birisi ve dünya başkenti. Dolayısıyla, İstanbul'un o ağır yükünün omuzlarımıza verileceğini doğrusu beklemiyordum" dedi. Şahin'in İstanbul Valisi olarak atanmasının ardından sosyal medyada paylaşılan silahlı bir fotoğrafı da dikkat çekti.

Valilik makamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, atama kararının, kendisi, ülke, Malatya ve İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

Temennisinin, İstanbul'da ellerinden gelen imkânlarla en iyi şekilde hizmet edebilmek olduğunu belirten Şahin, "Cenabı Hakk mahcup etmesin. Bu takdirlerde bulunan Sayın İçişleri Bakanımıza, hükümetimizin çok değerli üyelerine, Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza, bu noktada desteklerinden ve bize vermiş oldukları bu görevden dolayı, onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah onlara karşı da milletimize ve İstanbullulara karşı da mahcup olmayız" diye konuştu.

Şahin, öncelikle Malatyalılara ve Malatya halkına çok teşekkür etmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Buradaki görev sürem boyunca her an yanımda oldular. Yapıcı eleştirileriyle, takdirleriyle, destekleriyle hep yanımda oldular. Ben, gerçekten, yüreğimi burada, Malatya'da bırakarak ayrılacağım. İnşallah Malatya'ya çok daha güzel hizmet eden insanlar gelecektir. Bizden sonra gelen valimiz de gayretli ve tecrübeli bir insan. İnşallah Malatya, hak ettiği hizmetin daha fazlasına ulaşacaktır ama dediğim gibi Malatya'da kalbimin en azından bir parçasını bırakmış oldum. Bütün Malatyalılara, sizin aracılığınızla özellikle teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmelerini diliyorum. Malatya, hem bulunduğu konum itibarıyla hem yetiştirmiş olduğu insan yapısı itibarıyla gerçekten övünülecek bir şehir, hemşerisi olunmakla gurur duyulacak bir şehir. Dolayısıyla, ben Malatya'ya her anlamda teşekkür ediyorum."

Bir gazetecinin, atama kararıyla ilgili "Siz, böyle bir şey bekliyor muydunuz?" sorusu üzerine Şahin, böyle bir karar beklemediğini ifade ederek, "İstanbul biliyorsunuz Türkiye'nin değil, dünyanın çok önemli şehirlerinden birisi ve dünya başkenti. Dolayısıyla İstanbul'un o ağır yükünün omuzlarımıza verileceğini doğrusu beklemiyordum ama dediğim gibi, büyüklerimizin takdiri. Onlara şükranlarımı arz ediyorum. Allah bizleri mahcup etmesin, yardımcımız olsun. İnşallah büyüklerimizin desteği, İstanbulluların desteğiyle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

İstanbul'un yeni Valisi Vasip Şahin kimdir?

İstanbul'un yeni Valisi Vasip Şahin bürokrasideki görevlerine 1986'da kaymakam olarak başladı. 2008'de İller İdaresi Genel Müdürü olan Şahin, 2010'da ise bir dönem Vali Yardımcılığı görevinde bulunduğu Düzce'ye Vali olarak atandı.

1964 yılı Bayburt doğumlu olan Vasip Şahin, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1986 yılı Haziran ayında Erzincan'da kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1987 yılında bir yıl süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla; Kastamonu-Küre, Malatya-Pütürge ilçelerinde kaymakamlık, Muş Vali Yardımcılığı, Bolu-Mudurnu, Ankara-Kızılcahamam ilçelerinde kaymakamlık ve Düzce'de Vali Yardımcılığı yaptı.

2003 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görevde bulunan Şahin, Eylül 2005 - Ağustos 2008 tarihleri arasında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı, 5 Ağustos 2008 tarihinden itibaren ise İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Şahin, 2010'un Mayıs ayında bir dönem Vali Yardımcılığı görevinde bulunduğu Düzce'ye Vali olarak atandı, 3 Ağustos 2012'de ise Malatya Valisi oldu. Şahin, 16 Eylül 2014 günü yayınlanan yeni kararname ile İstanbul Valisi olarak atandı. Vasip Şahin evli ve üç çocuk babası.

