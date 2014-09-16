İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu gitti, Vasip Şahin geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, merkeze alındı yerine Malatya Valisi Vasip Şahin atandı. Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de Samsun Valisi oldu.

Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan kararnameye göre, 9 Vali merkeze alındı. Merkeze alınan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun yerine Malatya Valisi Vasip Şahin atandı.

İstanbul’la birlikte Balıkesir, Osmaniye, Çorum, Denizli, Erzincan, Diyarbakır, Bayburt valileri ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı merkeze alındı.

Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu.

Hatay Valisi Celalettin Lekesiz Emniyet Genel Müdürü olurken, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar Ankara Valisi oldu.

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin artık Samsun Valisi olarak görev yapacak.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Muammer Türker Antalya Valisi oldu.

Tek kadın vali olan Yalova Valisi Esengül Civelek Kırklareli Valiliği’ne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kararla birlikte ilk valiler kararnamesine imza attı.

İstanbul'un yeni Valisi Vasip Şahin kimdir?

İstanbul'un yeni Valisi Vasip Şahin bürokrasideki görevlerine 1986'da kaymakam olarak başladı. 2008'de İller İdaresi Genel Müdürü olan Şahin, 2010'da ise bir dönem Vali Yardımcılığı görevinde bulunduğu Düzce'ye Vali olarak atandı.

1964 yılı Bayburt doğumlu olan Vasip Şahin, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1986 yılı Haziran ayında Erzincan'da kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1987 yılında bir yıl süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla; Kastamonu-Küre, Malatya-Pütürge ilçelerinde kaymakamlık, Muş Vali Yardımcılığı, Bolu-Mudurnu, Ankara-Kızılcahamam ilçelerinde kaymakamlık ve Düzce'de Vali Yardımcılığı yaptı.

2003 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görevde bulunan Şahin, Eylül 2005 - Ağustos 2008 tarihleri arasında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı, 5 Ağustos 2008 tarihinden itibaren ise İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Şahin, 2010'un Mayıs ayında bir dönem Vali Yardımcılığı görevinde bulunduğu Düzce'ye Vali olarak atandı, 3 Ağustos 2012'de ise Malatya Valisi oldu. Şahin, 16 Eylül 2014 günü yayınlanan yeni kararname ile İstanbul Valisi olarak atandı. Vasip Şahin evli ve üç çocuk babası.