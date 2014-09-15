TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin görevinden mi ayrıldı?

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in görevinden ayrıldığı öne sürüldü. İddialara göre Şahin, Perşembe günü izne ayrıldı. İzne ayrılırken de odasını boşalttı.

Şahin'e hükümet tarafından valilik teklif edildiği, ilk valilik kararnamesinde de Samsun'a vali olarak atanabileceği ifade edildi.

İlk işaret kart iptali

Zeynep Gürcanlı’nın Hürriyet’teki haberine göre, İbrahim Şahin'in TRT'nin başından gideceğine ilişkin ilk işaret, altı ay kadar önce geldi.

Tüm üst düzey bürokratlara verilen, Şahin'in de sahip olduğu Başbakanlık serbest giriş kartı iptal edildi.

Şahin'in Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminin son döneminde de kendisinden randevu istemesine rağmen kabul edilmediği öğrenildi.

Yerine üç adayın ismi konuşuluyor

İbrahim Şahin'in yerine TRT Genel Müdürlüğü görevi için TRT Genel Müdür Yardımcıları Şenol Göka ve İbrahim Eren ile TRT Haber Dairesi başkanı Nasuhi Güngör'ün adı geçiyor.