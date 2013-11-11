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Bilim / Teknoloji

Yeni iphone ekranları nasıl olacak?

Apple firmasının, yeni iPhone'u 2014'ün eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor

11 Kasım 2013 12:24

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iphone telefon ekranının kavisli ve sensörlü olacağı iddia edildi. 

Yeni iPhone'ların, eski modellerle karşılaştırıldığında daha büyük ve oval bir ekrana sahip olacağı öne sürüldü. NTV'nin haberine göre, yeni iPhone’un ağır ve hafif dokunuşları algılayacak bir şekilde tasarlanacağı tahmin ediliyor.

ABD'nin California eyaletinde faaliyet gösteren Apple firması, yeni iPhone'u 2014'ün eylül ayında piyasaya sunacak.

Apple, yeni IPhone'lar hakkında şimdilik açıklama yapmaktan kaçınıyor.

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