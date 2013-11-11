Yeni iphone ekranları nasıl olacak?

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iphone telefon ekranının kavisli ve sensörlü olacağı iddia edildi.

Yeni iPhone'ların, eski modellerle karşılaştırıldığında daha büyük ve oval bir ekrana sahip olacağı öne sürüldü. NTV'nin haberine göre, yeni iPhone’un ağır ve hafif dokunuşları algılayacak bir şekilde tasarlanacağı tahmin ediliyor.

ABD'nin California eyaletinde faaliyet gösteren Apple firması, yeni iPhone'u 2014'ün eylül ayında piyasaya sunacak.

Apple, yeni IPhone'lar hakkında şimdilik açıklama yapmaktan kaçınıyor.