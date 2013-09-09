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Bilim / Teknoloji

Yeni iPad'in görüntüleri internete sızdı

Apple'ın yeni iPhone'u ile ilgili sızıntılar, cihazın yarın resmen tanıtılacak olması sebebiyle biterken, yeni iPad'in görüntüleri internete düştü

09 Eylül 2013 18:59

Teknoloji tutkunlarını her yeni sızıntıyla aylarca meşgul eden iPhone 5S ve 5C modelleri nihayet yarın TSİ 20.00’da başlayacak olan etkinlikte teknoloji dünyasına sunulacakken, Apple’ın parça tedarikçilerinde yaşanan sızıntılar, dikkatleri hemen yeni iPad’e çevirdi.
ntvmsnbc.com'un haberine göre, Apple’ın son dönem sızıntılarında önde gelen isim olan blog yazarı Sonny Dickson, beşinci nesil iPad’e ait olduğunu öne sürdüğü fotoğrar yayımladı.
iPad’in parçalarının bir araya getirilecek iç donanımından yoksun görüntüsünü sunan fotoğraflar, yeni tabletin bir önceki modeline oranla 3’te 2 oranında daralacağını öne sürüyor. Cihazın kalınlığı ise kendisinden önce sunulan ne yeni tablet iPad Mini ile aynı görünüyor.
 

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