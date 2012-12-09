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Yaşam

Yeni internet çılgınlığı 'Porting'

Durham Üniversitesi öğrencileri Porto şarabından esinlenerek “Porting” adını verdikleri çılgın aktivitenin videoları YouTube’da izlenme rekorları kırıyor

09 Aralık 2012 13:38

İngiltere’de üniversite öğrencileri tarafından başlatılan ve “Sokakta süt dökme” olarak adlandırılan yeni trend internette tıklanma rekoru kırarken rakip üniversitenin öğrencileri sokakta üzerlerine şarap dökerek  çektikleri videoyu yayınladı.

İngiltere’deki Newcastle Ünversitesi öğrencilerinin sokakta üzerlerine süt döküp görüntüleri yayınlamasının ardından ülkede “süt dökme” çılgınlığı başladı.

Rakip üniversitenin öğrencileri de yeni trende alternatif olarak sokakta başlarından aşağıya şarap dökenlerin görüntülerini yayınladı.

Durham Üniversitesi öğrencileri Porto şarabından esinlenerek “Porting” adını verdikleri çılgın aktivitenin videoları YouTube’da izlenme rekorları kırıyor.

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