Yeni Indiana Jones filminde Phoebe Waller-Bridge de rol alacak

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Indiana Jones serisinin yeni filminde Harrison Ford ile birlikte Phoebe Waller-Bridge'in de rol alacağı açıklandı.

Emmy ödüllü yıldız ve Fleabag'in yaratıcısı olan Waller-Bridge'in filmde hangi karakteri oynayacağı henüz açıklanmadı.

Filmin yönetmenliğini Steven Spielberg'den devralan James Mangold bir "hayal takımı" ile çalıştığını söyleyerek, "Steven, Harrison, Kathy, Frank ve John benim artistik kahramanlarımdır. Buna Phoebe gibi göz kamaştırıcı bir oyuncu ve inanılmaz bir yaratıcı sesi ekleyip, onun sete getireceği kimyayı düşündüğünüzde Indiana Jones kadar şanslı hissediyorum" dedi.

Indiana Jones serisinin 5. filmi olacak olan henüz ismi açıklanmayan film, 2008 tarihli Kristal Kafatası Krallığı'nın devamı niteliğinde olacak.