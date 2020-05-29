Yeni iPhone SE, Türkiye'de satışa sunuldu; fiyatları belli oldu

‘Ucuz iPhone’ olarak duyurulan yeni akıllı telefonun 2020 modeli yeni iPhone SE, bugün Türkiye’de satışa çıktı.

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iOS 13 işletim sistemi yüklü şekilde kutudan çıkan yeni iPhone SE’nin 64 GB hafızalı başlangıç modeli 5 bin 299 TL fiyat etiketine sahip. Beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan telefonun 4.7 inç boyutunda 1334×750 piksel çözünürlüğünde LCD ekranı bulunuyor.

3G RAM’i olan cihazın arkada bir adet arka kamerası mevcut. 12 MP çözünürlüğündeki kamera ile 4K 60 kare video kaydı yapabiliyor. Ön tarafında ise 7 MP çözünürlüğünde bir kameraya yer veriliyor. 30 dakika boyunca maksimum 1 metre derinlikte suya dayanıklılık için IP67 derecesine sahip olan iPhone SE, ayrıca, suya ve toza dayanıklı bir tasarıma sahip.

Apple Store üzerinden bugünden itibaren satın alınabilen yeni iPhone SE’nin fiyatları model model şöyle:

64GB hafızalı iPhone SE: 5 bin 299TL

128GB hafızalı iPhone SE: 5 bin 749TL

256GB hafızalı iPhone SE: 6 bin 599TL