Yeni Hızlı ve Öfkeli filminin çekimlerinde 350 araba hurdaya çıkmış

T24 Dış Haberler

Hızlı ve Öfkeli filmlerinin otomobil koordinatörü Dennis McCarthy, serinin 9. filminin çekimlerinde 350 arabanın hurdaya çıktığını söyledi.

Top Gear'a konuşan McCarthy, "Bu seride ne zaman bir senaryo okusam 'vay be' diyorum. Sanki her film bir öncekinden biraz daha ekstrem oluyor. O yüzden sürekli 'bakalım bu işin altından nasıl kalkacağım' diye düşünüyorsunuz" dedi.

9. filmin çekimlerinde 350 arabanın hurdaya çıktığını söyleyen McCarthy, "Asla az sayıda araba mahvolmuyor" ifadelerini kullandı.

Yeni filmin seride en çok hurda araba çıkartan Hızlı ve Öfkeli filmi olmadığını vurgulayan McCarthy, bu rekorun 5. filme ait olduğunu ifade etti.

McCarthy, çekimlerde çok sayıda lastiğin de kullanılmaz hale geldiğini dile getirdi.