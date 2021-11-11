'Yeni Hayat' filminde kullanılan voleybol topu 'Wilson', 308 bin dolara satıldı

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Başrolünü Tom Hanks'in oynadığı 2000 tarihli 'Yeni Hayat' (Cast Away) filminde kullanılan voleybol topu, 308 bin dolara satıldı.

Filmde Tom Hanks, ıssız bir adada hayatta kalmış tek kişiyi canlandırıyordu. Wilson adlı top, karakterin adadaki tek 'arkadaşıydı'.

Ürünü açık artırmayla satan Prop Store, topun filmde kullanılmak üzere kirliymiş gibi görünecek şekilde hazırlandığını, ancak aynı zamanda çekimler sırasında suda bolca zaman geçirdiğini ifade etti.

Topun üzerinde bir surat çizimi ve saç gibi gözükmesi için tepesine yerleştirilmiş tütün bitkileri bulunuyor.

Tom Hanks, topla bolca konuştuğu filmedeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterilmiş, Gladiator filminde başrolü oynayan Russell Crowe'a kaybetmişti.

Aynı açık artırmada Will Ferrell'ın 'Elf' filminde giydiği kostüm, 235 bin dolara satıldı.