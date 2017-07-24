Yeni güvenlik önlemi 'Vücut Tarayıcı'

ABD’ye direkt uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz yasağının kalkmasının ardından üç kentteki havalimanlarına 18 ‘Vücut Tarayıcı’ alındı.

Diken'in haberine göre, 2016 yılının mart ayında başlatılan uygulamaya göre yolcular, uçağa binmeden önce yanlarındaki elektronik cihazları kargo bölümüne teslim etmek zorundaydı.

Cihazların kabine alınmama gerekçesi olarak da terör tehdidi olarak gösteriliyordu. Yasak, Türkiye için 102 gün sonra, 5 Temmuz sabahı sona erdi.

Yasağın kalkmasının ardından yeni güvenlik önlemi olarak İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’na 10, Ankara ve İzmir’deki havalimanlarına da dörder ‘Vücut Tarayıcı’ (Body Scanner) alındı.

İstanbul’da cihazlar hizmet vermeye başladı. Cihaza giren yolcuların üzerindeki eşyalar, ekranda temsili şekillerle gösteriliyor. Böylece hangi cismin hangi nokta bulunduğu belirlenebiliyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden bir yetkili şunları söyledi: “Yolcunun üzerindeki plastik, seramik ve sıvı dahil tüm unsurlar ekranda yolcunun çizgi şekli bir cisim üzerinde görüntüleniyor. Şayet vücut üzerinde herhangi bir unsur varsa operatör bu bilgiyi güvenlikteki arkadaşlarına bildiriyor ve göründüğü noktaları da belirtiyor. Yolcu cihazın içine girdikten sonra iki kez sağlı ve sollu olarak dönüyor. Aynı diş protezi çekilir gibi görüntü alınıyor. Bu görüntü operatörün önüne düşüyor ve operatörde görüntüye göre karar veriyor.”

Cihaz dış hatlarda pasaport kontrolünden sonra, iç hatlarda da güvenlik kontrolu yapılan bölgeye konuldu.