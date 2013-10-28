'Yeni evlenenlere 10 bin TL verilecek'

Aile Bakanı Fatma Şahin, yeni evlenen çiftlere faizsiz 10 bin TL kredi verileceğini açıkladı. İlk yıl çocuk yapana ise borç öteleme avantajı sağlanacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Aile ve nüfus politikaları kapsamında yapılan yeni mevzuat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bir televizyon kanalına konuşan Bakan Şahin, yeni düzenlemeler çerçevesinde evlenecek olan çiftlere de müjde verdi.

Buna göre yeni evlenen çiftlere faizsiz 10 bin TL kredi verilecek. Evli çifte ilk yıl çocuk sahibi olmaları ya da hamilelik durumunda kredinin ödemesi konusunda da öteleme imkanı getirilecek.

Bakan Şahin’in açıklamalarından satır başları:

Artık cinsel suçlarda ‘beden ve ruh sağlığı bozulmuştur’ raporu istenmeyecek. Çocuk izleme merkezi önemli. Hastanelere kurdular. İkinci defa mağduriyet olmasın diye.

Cezalar en ağır şekilde ağırlaştırılacak. Onun bütün hayatını mahvediyorsunuz, 4’te 3’e indirilme gibi, indirimler toplumun vicdanında karşılığını bilmiyor. Hakimler savcılar kutsal bir görev yapıyorlar. Onlar da haklı olarak yasal olarak görevlerini yapıyorlar. Biz TCK’daki en ağır cezayı almalarını sağlayacağız. Bu konuda hiç tavizimiz yok.

O konuda o kadar kötü tartışıldı ki, iki milletvekilimizin, üzerinde çok çalıştığı bir konuydu. Bir manşet, farklı topluma yansıması o kadar iyi çalışılması farklı anlayışlara neden oldu. Orada tıbbi bir tedaviden bahsediliyor. Genetik olarak sorunu varsa, bu bir hastalık. Hormonal bir bozukluk. Dünyada bunun örnekleri var. Adına şu bu değil tıbbi tedavi. Bunun nedenine göre tedbiri almak gerekiyor. Tedavi yöntemi olacak.

Pedofili hastalar

Bu çalıştığımız pakette bundan dolayı ceza alanlar, istismar taciz tecavüzden ceza alanlar, kesinlikle toplu alanlarda çalıştırılmaması gerekiyor. Biz yasal altyapıyı koyduk. Ama teknolojik altyapımız, link bağlantımız. Bu bağlantıları nasıl görüyorsak bu kişinin izlenmesi gerektiği, nerede ne yaptığının bilinmesi gerekiyor.

ABD ’den bir haber geldi. Burada özel okulda çalışan bir öğretmenle ilgili. Daha önce bu olaydan suç almıştı, izlenmesi gerekiyordu. Onlar bizi uyardığı için biz gerekli tedbiri aldık. Bunun için teknolojik altyapıyı oluşturmamız gerekiyor.

Ensest kanunlarda yer alacak mı?

Ensest diye yer almıyor. Ancak şöyle deniyor, yakından geldiyse, ağırlaştırılmış bir ceza konuyor. Çok net şekilde bunun bir suç olduğunu, devlet olarak suçu kabul etmeniz gerekiyor.

Önce tanımlaman gerekiyor. Çok daha ağır bir suç olduğunu tanımlayıp, gerekli cezayı artıracak şekilde altyapıyı çalıştık.

TÜBİTAK ile çok önemli bir çalışma. Orada artık devletin sonuçla uğraşmaması gerekiyor. Devletin risk varsa hemen kontrol altına alması, hukuki ekonomik destek verip o çocuğun risklerinin yönetilmesi gerekiyor. 40 tane mühendis çalışıyor.

Çocuk yaşta evlendirme

Kesinlikle bunlar TCK’da olmasına rağmen uygulamalarda sorunlar var. Cezaların güçlendirilmesi ve engel olunması gerekiyor. Bir taraftan da neden erken yaşta evlendiriliyor? Bunun biz çalıştayını yaptık.

TCK’ya göre çocuğu kullanmaya girdiği için anne baba suç alabiliyor. Ama biz mevcut cezayı yüzde 50 artıracağız. Doğu ve Güneydoğu’da çocuğun hiçbir suçu yok. Bunun olmaması için ailenin cezalandırılması gerekir.

Boşanmış babaların çocuğunu yoluyla görmesi

Bu çıkan kanun 1949’da galiba çıkmış. Çocuğu evdeki bir buzdolabı, çamaşır makinesi gibi görüyor. Halbuki çocuk bir insan. İcra kanunuyla bu çocuğun işlem görmemesi gerekiyor. Yaşanan sorun anne ve baba ayrıldıkları zaman çocuğun üzerinden birbirlerine şiddet uygulamaya devam ediyorlar. O çocuk arada sıkışıp kalıyor.

Biz çocuğu korumak zorundayız. Mahkeme ayda bir çocuğu görebilirsiniz diyor. Anne çocuğunu göstermemek, erkeğe psikolojik şiddet için bunu yapmıyor. İcra yoluyla çok para ödeniyor. Her ay çocuk kolluk kuvvetlerinin gözetiminde babaya götürülüyor. Bu korkunç bir şey.

Kimsenin ayrılmasını istemiyoruz. Ama istirham ediyorum onların üzerinden birbirlerine şiddet uygulamasını istemiyorum.