Yeni Ekonomi Programı sağlık alanında 'sınıfta kaldı'

Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) sağlıkla ilgili hedef ve politikalarını inceleyen Genel Sağlık-İş Sendikası, sağlık hizmetlerini önceliğe alan, ulusal sağlık politikalarını önemseyen hiçbir hedef ve projeye rastlanmadığını bildirdi.

YEP üzerinde yaptıkları inceleme sonuçlarını Sözcü'ye açıklayan Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, programda sağlık emekçilerinin göz ardı edilip kasıtlı olarak şehir hastanelerine paye çıkarılmaya çalışıldığını bildirdi.

"Salgınla mücadelede başarısının kaynağı olan şehir hastaneleri değil, sağlık emekçileri"

Türkiye'nin salgınla mücadelede başarısının kaynağının sağlığın ticarileşmesinin en büyük örneği olan şehir hastaneleri değil, ayakta kalma mücadelesi veren kamusal sağlık hizmeti ve özveri ile çalışan sağlık emekçileri olduğuna işaret eden Bacaksız, şehir hastanelerinin tam da aksine sorunun kaynağına dönüşmeye başladığını söyledi.

"Önce kendi vatandaşlarının sağlığını gözetmelidir"

Bacaksız, “Siyasi iktidar, sağlık turizminden önce kendi vatandaşlarının sağlığını gözetmelidir. Vatandaşların, ihtiyacı olan nitelikli sağlık hizmetine, eşit ve ücretsiz ulaşabilmesi gerekir. Ülkemizin sağlık alanında önceliğinin sağlık turizmi değil, koruyucu sağlık hizmetleri olması gerekir” dedi.

"YEP'te içeriği boş ve göz boyamaya yönelik bölümler..."

Programda ‘dönüşümsel tıp', ‘tamamlayıcı tıp', ‘teletıp', ‘geleneksel tıp' gibi içeriği boş ve göz boyamaya yönelik bölümler yer aldığını da belirten Zekiye Bacaksız, bilimsel gerçekliği kanıtlanmamış, toplum sağlığı için tehdit oluşturabilecek uygulamaların ve sağlık hizmeti olmayan hizmetlerin sağlık hizmeti olarak sisteme konulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.