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Yaşam
Deutsche Welle

Yeni ekip Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

3 kişilik yeni ekibi taşıyan uzay aracı Soyuz, iki aylık bir gecikmenin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla kenetlendi.

23 Temmuz 2015 13:40


Uzay aracı "Soyuz TMA-17M", ISS'e Rus kozmonot Oleg Kononenko, ABD'li astronot Kjell Lindgren ve Japon astronot Kimiya Yui'yi ulaştırdı.

Kazakistan'ın Baykonur uzay üssünden dün fırlatılan araç, yaklaşık 6 saatlik bir yolculuğun ardından ISS'e kenetlendi.

Uzayda 163 gün kalacaklar

Yeni ekibin ISS'e transferi için daha önce 26 Mayıs öngörülmüş ancak kargo aracı Progress'in nisan ayında düşmesi nedeniyle insanlı uçuş ertelenmişti. ISS'te görev yapan üç astronotun yeryüzüne dönüşü de bu nedenle ertelenmişti.

Yeryüzünden 400 kilometre kadar yükseklikte seyreden ISS'te halen ABD'li astronot Scott Kelly ile Rus kozmonatlar Gennady Padalka ve Mihail Kornienko görev yapıyor.

Yeni ekip istasyonda toplam 163 gün kalacak. ABD'li astronot Kjell Lindgren, yolladığı mesajda, "Soyuz uzay araçlarına güvenim daha da arttı" ifadesini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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