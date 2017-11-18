"Yeni eğitim sistemiyle imam hatipler 'zorunlu' tercih olacak"

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı yerine getirilen yeni sistemde öğrencilerin imam hatip liseleri dışında gidecek başka bir okul bulamakta zorlanacaklarını belirtti. 'Eğitim bölgeleri'nde farklı lise türleri bulunsa da imam hatip lisesi sayısının çokluğu nedeniyle “zorunlu” tercih sebebi olabileceği aktarıldı.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre örneğin Batman’da, 1 Fen Lisesi, 1 Sosyal Bilimler Lisesi’ne karşılık 9 Anadolu İmam Hatip Lisesi bulunuyor. Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri şehir dışında ve ulaşım sorununun bulunduğu bir yerde olduğu için yoksul bir ailenin çocuğunun, yalnızca servis ücreti nedeniyle bile bu okulları tercih etmesi zor görünüyor. Birçok il ve ilçede de Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi bulunmuyor. Bu liselere gitmek isteyen öğrencilerin de başka illere taşınmaktan başka çaresi yok.

"Mayıs çok geç"

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan , yeni sistemin, “Yüzde 10’luk dilimdeki öğrencilerin imam hatiplere yerleştirme projesi” olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Her öğrenci istediği okula gidecek ifadesinin hiçbir karşılığı yok. Okullar arası imam hatibe giden-gitmeyen ayrıştırması üzerinden imam hatip okullarına yapılan tüm yatırımlara rağmen bilimi reddeden bir eğitim sistemi akademik başarıyı gerçekleştirmedi, gerçekleştiremez de. Şimdi yüzde 10’luk dilimdeki öğrencileri zorunlu imam hatipleştirerek başarıyı arttırmayı amaçlıyorlar. Okul isimlerinin mayıs ayında açıklanacak olmaması da ayrı bir soru işaretidir. Adrese dayalı kayıt sistemi açısından da değerlendirdiğimizde imam hatip lisesi sayıları ve imam hatip olmayan okul türleri içersine de imam hatip sınıfları açıldığı gerçeği bizlere bu düzenleme imam hatipleştirmeyi arttırma çabalarının devamı olduğunu göstermektedir. Bu proje aynı zamanda eğitimin özelleştirilmesi projesidir. İstediği okula gidemeyen öğrenciyi özel okullara mecbur bırakmaktadır. 2012’den bu yana lise düzeyinde özel okullara gitme oranı 25 kata ulaşmıştır. Sosyal devlet adım adım yok ediliyor. ‘Okul yoksa, yakın ilçeye’ diye açıklama yapıyorlar. Öğretmen sürgünlerinden sonra şimdi de öğrencilerimize sürgün yaşatılıyor.”

Bursa'da 54 imam hatip var

Eğitim Sen’in il bazında okul türleri üzerine yaptığı çalışma şöyle:

-Batman: 1 Fen Lisesi, 1 Sosyal Bilimler Lisesi, 9 Anadolu İmam Hatip Lisesi (Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi yok)

-Diyarbakır: 1 Spor Lisesi, 1 Güzel Sanatlar Lisesi, 2 Sosyal Bilimler Lisesi, 6 Fen Lisesi, 18 Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tüm lise binalarının içersine imam hatip sınıfları açılması için uygulama başlatıldı. İmam hatip liselerinde karma eğitim yapılmıyor) -

-Yozgat: 2 Fen Lisesi, 1 Sosyal Bilimler Lisesi, 7 Anadolu İmam Hatip Lisesi (Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi bulunmuyor)

-Trabzon: 1 Sosyal Bilimler Lisesi, 6 Fen Lisesi, 23 İmam Hatip Lisesi (Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi yok)

-Sakarya: 1 Sosyal Bilimler Lisesi, 6 Fen Lisesi, 23 İmam Hatip Lisesi (Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi yok)

-Rize: 1 Sosyal Bilimler Lisesi, 5 Fen Lisesi, 13 İmam Hatip Lisesi (Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi yok)

-Bursa: 1 Güzel Sanatlar Lisesi, 1 Spor Lisesi, 2 Sosyal Bilimler Lisesi, 6 Fen Lisesi. 54 İmam Hatip Lisesi

-Aydın: 1 Spor Lisesi, 2 Güzel Sanatlar Lisesi, 2 Sosyal Bilimler Lisesi, 3 Fen Lisesi, 16 İmam Hatip Lisesi