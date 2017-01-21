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Eğitim

Yeni eğitim müfredatında üç değişikliğe itiraz

Milli Eğitim Bakanı: Atatürk Cumhuriyetini biz güçlendiriyoruz

21 Ocak 2017 11:14

8 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen, 15 gün sürecek yarıyıl tatiline başladı. Ankara Fen Lisesi’nde karne törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Yeni müfredat taslağına destek vermek için şimdiye kadar 70 bin kişi müracaat etti. 3 milyonun üzerinde insan sadece müfredatla ilgili açılmış olan siteye girdi” dedi. Yılmaz, müfredata, “Atatürk, İnönü, Evrim teorisi” olarak 3 noktada itiraz edildiğini açıkladı.

 

"Atatürk Cumhuriyetini biz güçlendiriyoruz"

 

Hürriyet'in haberine göre Yılmaz, özetle şunları söylesi:

"Müfredat da aynı canlı organizma gibidir. Değişmezse mutlaka yok olur. Selçuklu veya Osmanlı’yı bugün göremiyorsak bu değişime ayak uyduramadıkları içindir. Daha çağdaş bir müfredat istedik. İstiyoruz ki öğrenciler okulu bitirdikten sonra öğrendiği şeyleri hayatında uygulasın. Aziz milletimiz şundan emin olsun, evlatları bize emanet, inşallah biz de aldığımız emaneti çok daha iyi bir şekilde bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Atatürk Cumhuriyetini biz güçlendiriyoruz.” 

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