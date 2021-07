Yeni düzenleme; vergide zincirleme suç hükümleri getiriliyor

Vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak düzenleme Meclis tatile girmeden önce yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayında açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan Vergi Usul Kanunundaki ceza maddelerinde yapılacak değişiklikler için çalışma başladı. Vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak yeni bir düzenlemeye gidilecek. Yasa değişikliği Meclis tatile girmeden önce yapılacak.

Dünya gazetesinden Canan Sarıkaya'nın haberine göre, AKP kaynaklarından alınan bilgide, İnsan Hakları Eylem Planında ilk 3 ay olarak takvimlendirilen başlıklar gözden geçirildiği belirtildi. Vergi Usul Kanunu’nun ceza maddelerinde iyileştirme, çocuk teslimi, çocuk mahkemeleri, tutuklama ile ilgili konular ile cezaevlerindeki çocuklu anneler olmak üzere dört başlık üzerinde çalışma başlatıldı.

Halen vergi ile ilgili suçlarda geriye dönük olarak, her bir dönem ve belge için ayrı ayrı uygulanan cezalarla ilgili yeni bir adım atılacak. Vergi Usul Kanunu’nun ‘Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359. maddesi yeniden ele alınacak. Vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanması sağlanacak. Etkin pişmanlık hükümlerinin vergi suçları için de uygulanabilmesi sağlanacak. Her iki düzenleme de Eylem Planında 3 ay içinde yapılacaklar arasında sıralanıyor.

TCK 43

Zincirleme suç, diğer bir deyişle müteselsil suç, aynı kişiye karşı farklı zamanlarda sergilenen birden fazla hareketle bir suç işleme kararının icra edilmesi veya aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek fiille işlenmesidir. Suçun zincirleme bir şekilde işlenmesi halinde, faile tek ceza verilir.

TIKLAYIN | Matrah artırımını da içeren kapsamlı vergi yapılandırma paketi Meclis'te; işte madde madde bütün detaylar