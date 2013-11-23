Yeni dünya satranç şampiyonu Carlsen

Eski Dünya Şampiyonu Viswanathan Anand'ı, FIDE 2013 Dünya Satranç Şampiyonası'nda yenen Norveçli Büyük Usta Magnus Carlsen, yeni şampiyon ilan edildi.

Hindistan'ın Chennai kentinde 12 oyun üzerinden yapılan maçı Carlsen 6.5-3.5 kazandı.

Beyazlarla oynadığı ve yaklaşık 5,5 saat süren zorlu 10. karşılaşmayı berabere bitiren Carlsen, maçın bitimine 2 oyun kala dünya satranç şampiyonluğu unvanını kazandı.

Ve 2.24 milyon dolarlık para ödülünün sahibi oldu.

"Satrancın Mozart'ı"

Anand, unvanını kaybeden dünya şampiyonu olduğu için yeni dünya şampiyonunu belirlemek için yapılacak FIDE Dünya Şampiyonası Adaylar Turnuvasına, hiçbir eleme turnuvası oynamadan doğrudan katılabilecek.

Oyunun ardından düzenlenen basın toplantısında kaybettiği 5. oyunun ardından maçın koptuğunu anlatan Anand, maçı kendisi için bir düş kırıklığı olarak niteledi.

Carlsen de 10 oyunda açılışta sağlam oynamaya çalıştığını ve açılışın ardından istediği gibi sağlam bir pozisyon elde etmeyi başardığını söyledi.

Karşılaşmanın çok iyi bir mücadeleye sahne olduğunu ifade eden Carlsen, "Anand uzun yıllardan beri dünya şampiyonluğunu elinde tutan, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri" dedi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Carlsen, zorlu karşılaşmalara sahne olan maça bir noktadan itibaren alışmaya başladığını ve maçın sonuna doğru asıl gücüne eriştiğini belirtti.

FIDE listesinde rekor puan

Çocuk yaşta satrançta önemli başarılara imza atması nedeniyle "satrancın Mozart'ı" olarak adlandırılan 22 yaşındaki Carlsen, Dünya Satranç Federasyonu sıralamasında bir numaraya ilk kez 2010'da yükseldi.

Birinciliği Anand'a kaptırarak ikinci sıraya düştüğü Kasım 2010 ve Haziran 2011'i kapsayan 6 aylık dönemin dışında FIDE listesinin en tepesindeki yerini korudu.

Carlsen, Ocak 2013 FIDE listesinde, dünyada şimdiye kadar ulaşılmış en büyük kuvvet derecesi olan Kasparov'a ait 2851'i 10 puan geliştirdi.

Kasım 2013 FIDE listesinde bu başarısını daha da ileri götüren Carlsen, 2870 gibi bir kuvvet derecesine ulaşarak, 2900 sınırını zorlamaya başladı.

Son maçın ardından yapılan hesaplamalarda Carlsen'in kuvvet derecesini 2,5 puan daha geliştirerek 2872,5'a erişti.

(BBC Türkçe)