Yeni dönemde Meclis'in ilk oturumunu Devlet Bahçeli yönetebilir

24 Haziran seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından 27. dönemde TBMM’deki ilk oturumu yönetecek isim de konuşulmaya başlandı. CHP Milletvekili Deniz Baykal, en yaşlı üye sıfatıyla Meclis'in ilk oturumunu yönetme hakkına sahip. Ciddi sağlık sorunları yaşayan Baykal'ın katılamaması halinde oturumu yönetme hakkı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçecek.

Resmi olmayan sonuçlara göre bir kez daha CHP’den Antalya Milletvekili olarak Meclis’e giren 79 yaşındaki Deniz Baykal, en yaşlı üye sıfatıyla ilk oturumu yönetecek. Ancak ciddi sağlık sorunları olan Baykal oturuma katılamazsa yerine en yaşlı üye olarak 70 yaşındaki Devlet Bahçeli Meclis’i açacak.

En yaşlı ikinci üye Bahçeli

Baykal’ın Meclis’e gelememesi durumunda ise bu görev MHP Lideri Devlet Bahçeli’de olacak. Çünkü Meclis’e giren vekiller arasında 79 yaşındaki Baykal’dan sonra en yaşlı üye 70 yaşındaki Devlet Bahçeli.

Beyin kanaması geçirmesinin ardından ilk olarak Almanya’da tedavi gören ve ardından Türkiye’ye gelen eski CHP Genel Başkanı, bugün oyunu seyyar sandıkta kullanmıştı. Babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren kızı Prof. Dr. Aslı Baykal şunları söylemişti:

"Sağlığı çok iyi gidiyor. Her geçen gün daha iyi oluyor. Çok kısa zaman sonra mikrofonu yeniden ona uzatacaksınız. Muhtemelen bugün taşıma sandık ona gidecek. Babam bir şekilde sandıkla buluşur ve oyunu kullanır, bundan hiç şüphem yok."