TBMM'yi yine Deniz Baykal açacak

24 Haziran seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarının belli olmasının ardından 27. dönemde TBMM’deki ilk oturumu yönetecek isim de netleşti. Resmi olmayan sonuçlara göre bir kez daha CHP’den Antalya Milletvekili olarak Meclis’e giren 79 yaşındaki Deniz Baykal, en yaşlı üye sıfatıyla ilk oturumu yönetecek.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Antalya'da sandıkların %89'u açıldı. CHP, 28.96'lık oy oranı ile 34.69 oy oranındaki AKP'yi takip ediyor. Bu oy oranı ile de CHP Antalya'da 5 milletvekili çıkartıyor. CHP'nin Antalya ilk sıra milletvekili adayı olan Baykal da Meclis'e girmeye hak kazanıyor. Bu sonuçlara göre Deniz Baykal, TBMM'nin yeni dönemdeki ilk oturumunda da Meclis'in en yaşlı üyesi sıfatıyla TBMM Başkanı olacak.

Deniz Baykal, ilk olarak 1973'teki seçimlerle CHP'den Antalya Milletvekili olarak TBMM'ye adım atmıştı.

Kızı: Çok kısa zaman sonra mikrofonu yeniden ona uzatacaksınız

Beyin kanaması geçirmesinin ardından ilk olarak Almanya’da tedavi gören ve ardından Türkiye’ye gelen eski CHP Genel Başkanı, bugün oyunu seyyar sandıkta kullanmıştı. Babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren kızı Prof. Dr. Aslı Baykal şunları söylemişti:

"Sağlığı çok iyi gidiyor. Her geçen gün daha iyi oluyor. Çok kısa zaman sonra mikrofonu yeniden ona uzatacaksınız. Muhtemelen bugün taşıma sandık ona gidecek. Babam bir şekilde sandıkla buluşur ve oyunu kullanır, bundan hiç şüphem yok."