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Kültür-Sanat

Yeni Deniz Mecmuası yeni sayısında balina Tahlequah'ı kapağına taşıdı

İSTANBUL, (DHA)- ÜÇ ayda bir yayımlanan Yeni Deniz Mecmuası, 11'inci sayısında kapağına, yavrusunun doğumdan kısa süre sonra hayatını kaybetmesiyle dünyanın gündemine oturan Tahlequah isimli, J35 olarak da adlandırılan bir orkanın (katil balina) yasını ta

03 Eylül 2018 17:12

İSTANBUL, (DHA)- ÜÇ ayda bir yayımlanan Yeni Deniz Mecmuası, 11\'inci sayısında kapağına, yavrusunun doğumdan kısa süre sonra hayatını kaybetmesiyle dünyanın gündemine oturan Tahlequah isimli, J35 olarak da adlandırılan bir orkanın (katil balina) yasını taşıdı.

\'Rüzgâr esmeden deniz kıpırdamaz\' sloganıyla yola çıkan Yeni Deniz Mecmuası, denizin ve denizcilerin gerçeklerini siyasetten sanata ve edebiyata, ekonomiden tarihe, ulusal güvenlik stratejilerinden coğrafyaya açılan yelpazede yansıtmaya devam ediyor. Derginin son sayısında kapağına taşıdığı Tahlequah isimli orkanın yasını konu alan haberin uyandırdığı hisleri, Nermin Yıldırım, Bedia Ceylan Güzelce, Feridun Andaç ve Haydar Ergülen kaleme aldı.

Yeni sayıda, Ağustos ayında Beylikdüzü’nde başlayan kazılarda M.Ö. 4\'üncü yüzyıla kadar uzanan antik limanın açığa çıkarılmasıyla ilgili keşif haberi de yer alıyor. Dergide ayrıca, yayın kurulu üyesi Cem Gürdeniz’in genç yaşta hayatını kaybeden annesi Rahime Gürdeniz’in \'Toprak Gemi\', Yannis Ritsos’un, \'Üçlük\' şiiri, Şirket-i Hayriye’nin Rum kaptanlarının hikâyesini kaleme alan Murat Koraltürk\'ün tarih araştırması, Seçkin Çelik\'in Abdülaziz’den Atatürk’e Türk Deniz Kuvvetleri incelemesi, Tansel Timur’un Pendik öyküleri, Reşit Erol’un kaleme aldığı Celalettin Erol’un hayat hikâyesi ve Turgut Yüksel’in balıkçıları analiz ettiği \'Siz Hangi Tür Balıkçısınız?\' başlıklı incelemesi de yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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