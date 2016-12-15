Yeni darbe girişimi iddianamesi: Askerlere "Yaklaşmak isteyeni vurun" talimatı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgal edilmesine ilişkin 90 asker hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İstanbul Valiliği'ne gidecek şüphelilerin emir komutasının şüpheli Albay Nizamettin Aydın’a verildiği belirtilen iddianamede, "Şüpheli Sadık Efe mahiyetindeki personele araçlara binmeden önce akademiden gelen subayları kastederek bu subayların denetlemeye geldiklerini, denetleme heyetinin emirlerine uyulacağını, telefon kullanmanın yasak olduğunu bildirmiştir. Şüpheli Nizamettin Aydın’a yaklaşmak isteyen olursa yanında kalmalarını, eğer şüpheli Nizamettin Aydın’a saldıran olursa önce ittirmelerini, halen devam ediliyorsa havaya sıkmalarını, buna rağmen devam eden olursa ayaklarına sıkmaları emrini vermiştir" dendi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, polis memuru Erkan Açıkgöz dosyadaki tek mağdur, 90 askerin ise şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, İstanbul Valiliği'nin stratejik öneme sahip olması nedeniyle ele geçirilerek darbe girişimi kapsamında yapılan planlamaların icrasının kolaylaştırılmaya çalışıldığı kaydedildi. İddianamede, İstanbul Valiliği'nde 15 Temmuz 2016 tarihinde 'FETÖ' tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine ilişkin eylemlerin 47'inci Motorlu Piyade Alayı'nda görev yapan subay, uzman erbaş ve erler ile bu unsurları komuta etmek için Kara Harp Akademileri'nden kanunsuz bir şekilde görevlendirilen subaylar tarafından gerçekleştirildiği anlatıldı.

Darbe girişiminden önce FETÖ üyelerince darbe girişimine yönelik yapılan toplantılar sonrasında 47'inci Motorlu Piyade Alayında yapılan hazırlıkların alayın komutanı Albay Sadık Cebeci tarafından planlandığı belirtilen iddianamede, “Sadık Cebeci 14 Temmuz 2016 tarihinde Bakım Bölük Komutan Vekili Bakım Kıdemli Başçavuş şüpheli Kadir Şenol’a 2'inci Taburda bulunan araçları denetleyeceğini, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi (KOKTOD) faaliyeti kapsamında IŞİD’e operasyon olabileceğini, bu nedenle araçları kontrol etmek istediğini söylemiştir. Şüpheli Kadir Şenol garajlar bölgesinde denetleme için beklemiş ancak Sadık Cebeci o gün denetlemeye katılmamıştır” denildi.

“IŞİD’e operasyon yapılacak, askerleri toplayın”

15 Temmuz 2016 tarihinde alay komutanlığının Sadık Cebeci’den tabur komutanı şüpheli Recep Karaçam’a devri ile ilgili sancak devir töreninin 1. Ordu Komutanlığı'ndan gelen mesaj doğrultusunda 29 Temmuz 2016 tarihine ertelendiği ifade edilen iddianamede, “Sadık Cebeci 15 Temmuz 2016 tarihinde 08.15 sıralarında kademeler bölgesine gelerek şüpheli Kadir Şenol’a bakım bölüğündeki rütbeli personeli toplamasını söylemiştir. Akabinde Sadık Cebeci; Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa bölgesinde IŞİD ile ilgili bir çalışma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, bu nedenle 25-30 aracın hazırlanmasını, yedek parça ihtiyacı olması durumunda kantinden para verdireceğini, listeleri yapıp yanına gelmesini, araçları faal hale getirmesini emretmiştir” ifadelerine yer verildi.

“IŞİD’e faaliyet yapılacaksa hazırlıklar bir günde bitmez”

Şüpheli Kadir Şenol tarafından 12-13 aracın faal hale getirilerek eksik olan malzeme listesinin Cebeci’ye bildirildiği aktarılan iddianamede, “Şüpheli Kadir Şenol, Sadık Cebeci’ye IŞİD’e böyle bir faaliyet yapılacaksa hazırlıkların bir günde bitmeyeceğini, kendisinden sonra en kıdemli olan şüpheli Mesut Kocamanoğlu’nun mesaiye devam etmesini, kendisinin de ertesi gün mesaiye katılmasını söylemiştir. Sadık Cebeci ise şüpheli Kadir Şenol’a ‘Bugün sana ve senin tecrübene ihtiyacım var, kalacaksın' diyerek izin vermemiştir” denildi.

“Cebeci, KOKTOD eğitimini kontrol edip askerin reaksiyonunu ölçtü”

Cebeci’nin saat 15.00 sıralarında birliğe giderek KOKTOD eğitimini kontrol etiği ve birliğin reaksiyon düzenini ölçtüğü anlatılan iddianamede, akşam saatlerinde içtima alanında bulunan şüpheli erlere KOKTOD eğitimi içerisinde yer almadığı halde 2 şüpheli uzman çavuş tarafından 2 şarjör içerisinde 40 mermi dağıtıldığı kaydedildi. Sadık Cebeci tarafından İstanbul Valiliğine gidecek şüphelilerin emir komutasının şüpheli Albay Nizamettin Aydın’a verildiği belirtilen iddianamede, bazı şüphelilerin gelen emir doğrultusunda bakım bölüğünden kendileri için hazırlanan piyade tüfeklerini el senedi karşılığında aldıkları anlatıldı.

“Nizamettin Aydın’a yaklaşmak isteyeni vurun”

İddianamede, “Şüpheli Sadık Efe mahiyetindeki personele araçlara binmeden önce akademiden gelen subayları kastederek bu subayların denetlemeye geldiklerini, denetleme heyetinin emirlerine uyulacağını, telefon kullanmanın yasak olduğunu bildirmiştir. Ayrıca şüpheli Sadık Efe; şüpheliler Abdullah Günay ve Harun Altuntaş’a bu işin ciddi olduğunu, şüpheli Nizamettin Aydın’a yaklaşmak isteyen olursa yanında kalmalarını, eğer şüpheli Nizamettin Aydın’a saldıran olursa önce ittirmelerini, halen devam ediliyorsa havaya sıkmalarını, buna rağmen devam eden olursa ayaklarına sıkmaları emrini vermiştir” denildi.

"Saat 21.30’da kışladan çıktılar"

Şüpheli Nizamettin Aydın’ın kışladan çıkış yapmadan önce personele şarjör takmalarını emrini verdiği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin tam teçhizatlı bir şekilde saat 21.30 sıralarında 6 adet Land araç ve 2 adet Unimog kamyon ile kışladan çıkış yaptıkları hatırlatıldı.

"Valiliğin koruma polisleri darbeden haberdar olunca önlem aldı"

İstanbul Valiliğinin çevresini korumakla görevli polis memurlarının tanık olarak dinlendiğine değinilen iddianamede, “Tanıkların telefonları yoluyla darbe girişiminden haberdar oldukları, gelen bilgi doğrultusunda TSK içerisinde bir grubun kalkışma içerisinde olduğu, askerlerin İstanbul Valiliği'ne de gelebileceği, Valiliğe girişi olan tüm kapıların kilitlenmesi, askerler geldiği taktirde Valilik protokol kapısı önünde toplanmaları ve kendisine haber vermeleri talimatı verilmiştir” ifadelerine yer verildi.