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Yaşam

Yeni Clio Hatchback ve Grand Tour satışta

Bursa Oyak Renault fabrikalarında üretilen Clio'nun son kuşağı olan Yeni Clio Hatchback ve Grand Tour'un Türkiye'de pazara sunuldu.

10 Nisan 2009 03:00

Bursa Oyak Renault fabrikalarında üretilen Renault Clio'nun son kuşağı olan Yeni Clio Hatchback ve Grand Tour'un Türkiye'de pazara sunulduğu bildirildi.

Renault Mais'ten yapılan yazılı açıklamada, tasarımı, konforu, çok yönlülüğü, üst segment modellerine yaraşan güvenlik ve donanım düzeyiyle Yeni Renault Clio HB'in Authentique, Expression ve Dynamique olmak üzere üç farklı versiyonu, Yeni Clio Grand Tour'un ise Authentique ve Dynamique versiyonları bulunduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, yeni Clio HB'in 1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 ve 1.5dCi 70 ve 85 beygir, sadece Türkiye'de üretilen Yeni Clio Grand Tour'un ise 1.2 16V, 1.5dCi 70 ve 85 beygir motorizasyon seçenekleri bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'de satışa sunulan Yeni Clio HB'in 23 bin 900 TL, Yeni Clio Grand Tour'un ise 24 bin 950 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu bildirildi.

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