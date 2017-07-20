Yeni Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan Twitter açıklaması: Kontrol dışı paylaşımlar sonra fark edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Jülide Sarıeroğlu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgili olarak, “Medyada haberlere konu edilen mesajların niçin ve hangi amaçla atıldığı bellidir. Buna rağmen, şahsımla ilgili kasıtlı olarak yanıltıcı haberler yapanların ve yayanların iyi niyetli olmadıklarını belirtmek istiyorum. Hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, durumu kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyorum” dedi. Hesabın medya takip amaçlı kullanıldığı savunan Sarıeroğlu “Hesabın, otomatik tweet paylaşımlarına açık olduğu ve burada kontrol dışı birtakım paylaşımlar yapıldığı ise daha sonra fark edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

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“Kontrol dışı paylaşımlar sonra fark edildi”

“Daha önce Genel Başkan Danışmanı olarak vazife yürüttüğüm Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanının, Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak görevlendirildiği dönemde, kendisine haberleri en hızlı şekilde iletebilmek amacıyla korumalı bir Twitter hesabı oluşturulmuştu. Medya takip ekibimizde yer alan arkadaşlarımızın ortak kullandığı bu hesap, sadece Başkanımızın göreceği şekilde haberleri aktardığımız bir iletişim aracı işlevine sahipti.

Doğal olarak, bu hesap üzerinden her türlü haber paylaşılmakta ve retweet edilmekteydi. Bu çalışmanın hemen ardından başlayan Gezi Olayları döneminde de yine aynı hesap üzerinden, bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yapılmıştı. Daha sonraki süreçte de bir müddet daha bu hesap, aynı amaçla medya takip ekibimiz tarafından kullanılmaya devam edilmiştir. Hesabın, otomatik tweet paylaşımlarına açık olduğu ve burada kontrol dışı birtakım paylaşımlar yapıldığı ise daha sonra fark edilmiştir.

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“Mesajların ayrıştığı belli”

Akil İnsanlar Heyetinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, şahsi mesajlarımı yayımlamaya başladığım bu hesap tarafımca kullanılmaya başlanmıştır. Hesabın dönüştürüldüğü tarih ve sonraki paylaşımlarım da açıkça ortadadır. Şahsi mesajlarımla şu anda çeşitli mecralarda dolaşıma sokulan mesajların, hem içerik, hem de üslup bakımından belirgin bir şekilde ayrıştığı görülecektir. Üstelik şahsıma atfedilen paylaşımların bir kısmı da hiç yapılmamıştır. Medyada haberlere konu edilen mesajların niçin ve hangi amaçla atıldığı da bellidir. Buna rağmen, şahsımla ilgili kasıtlı olarak yanıltıcı haberler yapanların ve yayanların iyi niyetli olmadıklarını belirtmek istiyorum. Hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, durumu kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyorum.”

Ne olmuştu?

Kabine değişikliği kapsamında Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilen AKP Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’na ait görünen ve "onaylı" anlamına gelen "mavi tik"li hesaptan 2013 yılında yapılan "Erdoğan zeytinyağı gibi, AKP'yi eleştirmek fırsatçılıkmış" paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Sarıeroğlu'na ait görünen hesaptan, yine 2013 yılında düzenlenen Gezi Parkı eylemleri sürecinde SoL Haber Portalı'nda yer alan bir haberin alıntılandığı ve "AKP Gezi Parkı'na yine şafak vakti saldırdı" ifadesinin kullanıldığı görüldü.

Sarıeroğlu'na ait görünen hesapta yine SoL Haber Portalı’nda yer alan başka bir haber, “Antakya’da halk AKP’ye karşı yürüyor: Binler ‘Tayyip istifa’ diyor” notuyla paylaşılmış; darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in "Gıybet ve dedikodu kadar bir toplumu fesada sürükleyen ikinci bir virüs gösterilemez" sözüne yer verilmiş.

Ancak bu paylaşımların gündeme gelmesinin ardından bugün (19 Temmuz 2017) hızla @jarseroglu adıyla yeni bir Twitter hesabı açan Jale Sarıeroğlu, "Jülide Sarıeroğlu resmi twitter adresi bu adrestir. Bunun dışındaki paylaşımlar tarafımıza ait değildir" dedi. Bakanın yeni hesabını duyurduğu an takipçi sayısı 15 oldu.

Jülide Sarıeroğlu kimdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarı Eroğlu oldu. 2015 yılından beri AKP Ankara Milletvekili olan Jülide Sarıeroğlu 38 yaşında.

7 Haziran 1979 Adana doğumlu olan Sarı Eroğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

AKP Genel Merkez Kadın Kolları 2. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçildi. 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Çankaya Belediyesi AKP Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise giren Sarıeroğlu, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AKP Ankara milletvekili olarak Meclis'e girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi.