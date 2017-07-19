Yeni Çalışma Bakanı, Twitter'da AKP ve Erdoğan'ı eleştiren hesap yerine yeni bir hesap açtı

Kabine değişikliği kapsamında Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilen AKP Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'na ait görünen ve AKP ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştiren paylaşımlarda bulunulduğu hesap kapatıldı. Sarıeroğlu tarafından yenisi açıldı.

Sarıeroğlu’na ait görünen ve resmi hesap anlamına gelen "mavi tik"li hesaptan 2013 yılında yapılan "Erdoğan zeytinyağı gibi, AKP'yi eleştirmek fırsatçılıkmış" paylaşımı, sosyal medyada gündem olmuştu. Sarıeroğlu'na ait görünen hesaptan, yine 2013 yılında düzenlenen Gezi Parkı eylemleri sürecinde SoL Haber Portalı'nda yer alan bir haberin alıntılandığı ve "AKP Gezi Parkı'na yine şafak vakti saldırdı" ifadesinin kullanıldığı görülmüştü.

Ancak bu paylaşımların gündeme gelmesinin ardından bugün (19 Temmuz 2017) hızla @jarseroglu adıyla yeni bir Twitter hesabı açan Jale Sarıeroğlu, "Jülide Sarıeroğlu resmi twitter adresi bu adrestir. Bunun dışındaki paylaşımlar tarafımıza ait değildir" dedi. Bakanın yeni hesabını duyurduğu an takipçi sayısı 30 oldu.

Yeni Çalışma Bakanı'nın Meclis'te eski bir konuşması: