T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Çalışma Bakanı, Twitter'da AKP ve Erdoğan'ı eleştiren hesap yerine yeni bir hesap açtı

Sarıeroğlu'na ait görünen hesapta, "Erdoğan zeytinyağı gibi, AKP'yi eleştirmek fırsatçılıkmış" denmişti

19 Temmuz 2017 19:12

Kabine değişikliği kapsamında Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilen AKP Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'na ait görünen ve AKP ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştiren paylaşımlarda bulunulduğu hesap kapatıldı. Sarıeroğlu tarafından yenisi açıldı. 

Sarıeroğlu’na ait görünen ve resmi hesap anlamına gelen "mavi tik"li hesaptan 2013 yılında yapılan "Erdoğan zeytinyağı gibi, AKP'yi eleştirmek fırsatçılıkmış" paylaşımı, sosyal medyada gündem olmuştu. Sarıeroğlu'na ait görünen hesaptan, yine 2013 yılında düzenlenen Gezi Parkı eylemleri sürecinde SoL Haber Portalı'nda yer alan bir haberin alıntılandığı ve "AKP Gezi Parkı'na yine şafak vakti saldırdı" ifadesinin kullanıldığı görülmüştü. 

Ancak bu paylaşımların gündeme gelmesinin ardından bugün (19 Temmuz 2017) hızla @jarseroglu adıyla yeni bir Twitter hesabı açan Jale Sarıeroğlu, "Jülide Sarıeroğlu resmi twitter adresi bu adrestir. Bunun dışındaki paylaşımlar tarafımıza ait değildir" dedi. Bakanın yeni hesabını duyurduğu an takipçi sayısı 30 oldu. 

Yeni Çalışma Bakanı'nın Meclis'te eski bir konuşması:

ETİKETLER

Gezi ParkıeylemÇalışma Bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24