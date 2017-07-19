Yeni Çalışma Bakanı'nın eski tweetlerinden: Erdoğan zeytinyağı gibi, AKP'yi eleştirmek fırsatçılıkmış!

Kabine değişikliği kapsamında Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilen AKP Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’na ait görünen ve "onaylı" anlamına gelen "mavi tik"li hesaptan 2013 yılında yapılan "Erdoğan zeytinyağı gibi, AKP'yi eleştirmek fırsatçılıkmış" paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Sarıeroğlu'na ait görünen hesaptan, yine 2013 yılında düzenlenen Gezi Parkı eylemleri sürecinde SoL Haber Portalı'nda yer alan bir haberin alıntılandığı ve "AKP Gezi Parkı'na yine şafak vakti saldırdı" ifadesinin kullanıldığı görüldü.

Sarıeroğlu'na ait görünen hesapta yine SoL Haber Portalı’nda yer alan başka bir haber, “Antakya’da halk AKP’ye karşı yürüyor: Binler ‘Tayyip istifa’ diyor” notuyla paylaşılmış; darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in "Gıybet ve dedikodu kadar bir toplumu fesada sürükleyen ikinci bir virüs gösterilemez" sözüne yer verilmiş.

Ancak bu paylaşımların gündeme gelmesinin ardından bugün (19 Temmuz 2017) hızla @jarseroglu adıyla yeni bir Twitter hesabı açan Jale Sarıeroğlu, "Jülide Sarıeroğlu resmi twitter adresi bu adrestir. Bunun dışındaki paylaşımlar tarafımıza ait değildir" dedi. Bakanın yeni hesabını duyurduğu an takipçi sayısı 15 oldu.

Jülide Sarıeroğlu kimdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarı Eroğlu oldu. 2015 yılından beri AKP Ankara Milletvekili olan Jülide Sarıeroğlu 38 yaşında.

7 Haziran 1979 Adana doğumlu olan Sarı Eroğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

AKP Genel Merkez Kadın Kolları 2. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçildi. 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Çankaya Belediyesi AKP Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise giren Sarıeroğlu, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AKP Ankara milletvekili olarak Meclis'e girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi.

Yeni Çalışma Bakanı'nın Meclis'te eski bir konuşması: