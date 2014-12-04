Yeni Bond kızları açıklandı!

James Bond'un yeni macerasının çekimleri 8 Aralık'ta başlıyor. 2015 yılının Kasım ayında vizyona girmesi beklenen yeni James Bond filminin yapımcıları, yeni serinin ismini ve oyuncuları İngiltere'de düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

Radikal'deki habere göre, James Bond serisinin 24'üncü filmini çekecek olan Sam Mendes, "James Bond" karakterine eşlik edecek oyuncuların isimlerini açıkladı. James Bond filminde Daniel Craig'e karşı kötü karekter için kameranın karşısına geçecek isim Zincirsiz ve Soysuzlar Çetesi'ndeki oyunculuğuyla tanıdığımız Alman aktör Christoph Waltz olacak.

Ünlü Fransız oyuncu Monica Bellucci ile Mavi En Sıcak Renktir filmindeki performansıyla Altın Palmiye kazan Lea Seydoux ise yeni Bond kızları oldu.

Serinin bir diğer başrol oyuncusu ise Bond'un ikonik Aston Martin arabasının yeni modeli DB10 olacak.