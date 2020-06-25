Yeni bir yöntem ile parkinson hastası fareler 3 ayda tamamen tedavi edildi

ABD’den bilim insanları, Parkinson semptomları gösteren farelerin beyinlerinde yeni nöronlar oluşturmayı başardılar. Dopamin üreten nöronlarının sayısı artan fareler, Parkinson hastalığından kurtuldular. Bilim insanları, bu çalışmanın insanlardaki Parkinson hastalığının tedavisi için umut olduğu söylüyorlar.

Parkinson hastalığının bazı semptomlarını hafifletmenin yolları olmasına rağmen hastalığın kesin bir tedavisi bulunmuyor. Bu nedenle bilim insanları, Parkinson hastalığını tedavi edebilecek yeni yöntemler üzerinde çalışmalarına devam ediyorlar.

WebTekno'dan Mustafa Cihan Yılmaz imzalı habere göre, California Üniversitesi’nden bilim insanları, Parkinson hastalığının tedavisi için bir süredir yeni bir gen tedavisi üzerinde çalışıyorlar. Bilim insanları, son çalışmalarında Parkinson’un tedavisi için PTB adı verilen hücrelerde genlerin açılıp kapatılmasında rol oynayan bir proteine odaklandılar.

Bilim insanları, ilk etapta PTB’yi kodlayan genin kapatıldığı koşullarda proteinde meydana gelen azalmanın diğer hücre tipleri üzerindeki etkilerini belirleyebildiği ve fibroblast adı verilen bağ dokusu hücreleriyle çalışırken tuhaf sonuçlar elde edebileceği teknikleri deniyorlardı.

Deneyler sırasında araştırmacılar, kalıcı olarak PTB’den yoksun olan bir hücre çizgisi yaratmayı başardılar. Araştırmacılar, hücreyi oluşturduktan birkaç hafta sonra hücrenin bulunduğu alanda az miktarda fibroblast olduğunu, fibroblastların yerine alanda bol miktarda nöron bulunduğunu tespit ettiler. Bu keşfin ardından beyinde astrosit adı verilen destek hücrelerini nörotransmiter dopamini üreten nöronları dönüşmesini sağlayan PTB aktivitesini inhibe etmek için farelere tedaviyi uyguladılar.

Tamamını okumak için tıklayın.