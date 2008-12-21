Yeni bir özür kampanyası

Kendilerine 'İzmirli seçmenler' diyen bir grup Ermenilerle ilgili açıklamaları nedeniyle tepki çeken iki vekili Meclis'e gönderdikleri için özür diliyor.



İnternette Ermenilerden sonra, bir özür kampanyası da CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve Milli Savunma Bakanı AKP İzmir Milletvekili Vecdi Gönül için açıldı. Kendilerine ‘İzmirli seçmenler’ diyen grup, Ermenilerle ilgili sözleri nedeniyle Canan Arıtman’ı ve “Eğer Ermeniler Rumlar devam etseydi, Türkiye Cumhuriyeti olabilir miydi” diye soran Bakan Gönül’ü milletvekili seçtikleri için özür dileme kampanyası başlattı.



‘ozurdiliyorum.wordpress.com’ adlı sitede yayımlanan bildirinin ilk sayfasında Arıtman elinde silah, Gönül ise otomatik tüfekle görülüyor. ‘Özür Diliyorum’ başlıklı bildiride ise “Genel seçimlerde, Vecdi Gönül ve Canan Arıtman’ın milletvekili olmasını sağlayacak oyu vererek ‘büyük felaket’e yol açmış olmayı vicdanım kabul etmiyor. Bu yanlışı kabulleniyor, kendi payıma vatandaşlarımın duygu ve acılarını paylaşıyor, onlardan özür diliyorum” deniliyor. Metni imzalamak isteyenlerin ‘izmirliseçmenler@gmail.com’ adresine elektronik posta göndermeleri isteniyor. Sitenin açıldığı ilk gün 50’nin üzerinde kişi, metni imzaladı.



