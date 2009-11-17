Pamela ve Şevket'ten dans şov

Yeni bir aşk mı doğuyor?

Babası Ahmet Yurdakul'la birlikte Arka Sokaklar'ın senaryosunu yazan Ozan Yurdakul ile Işıl Köse'nin gündüz İzmir Hilton Oteli'nde kıyılan nikahlarının ardından Kordon Otel'de düğün törenine katılan oyuncular, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.Düğüne Erler Film'in sahibi, dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu, oyunculardan Zafer Ergin, Şevket Çoruh, şarkıcı Pamela Spence, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Çağla Kubat, İlker İnanoğlu ve Berk Oktay katıldı.Üniversite yıllarında tanışan ve 8 yıldır birlikte olan, ailelerinin de İzmirli oluşu nedeniyle bu kentte evlenen çiftin nikah tanıklıklarını Erler Film'in sahibi, dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu ve Sıtkı Şükürer üstlendi. Çiftin anne ve babaları Emel-Ahmet Yurdakul ve Gülşen-Haluk Köse, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan konukları karşılayarak tebrikleri kabul etti. Ozan ve Işıl, balayı tatili için Bodrum'u tercih etti.Ozan Yurdakul ile Işıl Köse'nin düğününe katılan oyuncu Şevket Çoruh ile nişanlısı şarkıcı Pamela Spence danslarıyla göz doldurdu.Müzik karşısında dayanamayarak piste fırlayan Şevket Çoruh ve Pamela Spence performanslarıyla düğünün konuklarının beğenisini kazandı. Uzun süre dans eden çift, Pamela'nın yorulması üzerine dansı bıraktı. İkili danslarına daha sonra ara ara devam etti.Düğüne katılan oyunculardan Çağla Kubat ile Berk Oktay'ın yakınlığı dikkat çekti. Arka Sokaklar dizisi ekibine yeni katılan Çağla Kubat ile oyunculardan Berk Oktay, düğünde yan yana oturdu, samimi görüntüler sergiledi. Zaman zaman birbirlerine yaklaşmaları, bakışmaları, Berk Oktay'ın elini Çağla Kubat'ın omzuna ve sandalyesinin arkasına atması, görenlerin “Yeni bir aşk mı doğuyor” sorusunu sormasına neden oldu.