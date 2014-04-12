Yeni belediye başkanı Büyükada'nın 'Gezi Parkı anısına dilek ağacı'nı kestirdi

Adalar belediye başkanı Atilla Aytaç sanatçı Necdet Kutlucan’ın Büyükada iskele meydanına Gezi Parkı anısına yaptığı "kurtulmak istediklerim için dilek ağacı" isimli eserini kaldırttı.

Kutlucan olayı şu sözlerle aktardı:

“9 Nisan 2014 sabahı Büyükada iskelesine gittiğimde dilek ağacımızın yerinde olmadığını gördüm. Belediye başkanına gittiysem de görüşme fırsatım olmadı. Sonrasında başkan beni aradığında ağacımızı neden kestirdiğini sordum, kendisi bana, personelinin 'orada kuru bir ağaç var keselim mi' dediklerini, bunun üzerine kestirdiğini söyledi. Daha sonra telefonla aradığım park bahçeler yetkilisi Arzu Erben kardeş, ağacın, başkanın talimatı ile kesildiğini bu kararın yaptıkları bir toplantıda verildiğini belirtti. Sebebini sorduğumda ağaca bira şişeleri asılıyordu bu durum da altından geçen çocuklar için tehlike yaratıyordu dedi. Neden bana sorulmadığını öğrenmek istediğimde 'sana neden soracaktık, ağaç zaten amacını aşmıştı' dedi. Mavi Marmara iskelesi ile İDO iskelesi arasında fore kazıkların arasından vuran dalgalar yolun altını oymuş ve yer yer çökmeler meydana gelmiştir. Bu durum ciddi statik sorun yaratmaktadır. Adalar belediyesi buraları asfaltla makyajlayarak sorunu gizlemeye çalışmaktadır. Özellikle yaz aylarında günde birkaç bisiklet kazası olmaktadır. Her yıl ruam'dan onlarca at ölmekte, fakat adalara gelen atlar sağlık kontrolünden geçirilmemektedir. Çok düşündükleri çocuklarımız yıkım ve güçlendirme kararı olan okullarda eğitimlerine devam etmektedir. Dilek ağacını yok edenler bilmelidir ki ağacın ruhu, lido inşaat için Da”nıştay 6. dairesinin verdiği yerine getirilmeyen yıkım kararı ve marina heveslilerinin uykularını kaçıracaktır. Haksızlıktan dolayı 13 Nisan pazar günü saat 12:00 de ağacımızın kesildiği yerde bir basın açıklaması yapacağım” dedi.