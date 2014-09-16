T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni atanan savcılar HSYK seçimlerinde oy kullanamayacak

YSK, hakimlik ve savcılığa kabul edilen ancak göreve başlamayan hakim ve savcıların, 12 Ekim'de yapılacak HSYK üyeliği seçimlerinde oy kullanma istemlerini reddetti

16 Eylül 2014 20:44

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), hakimlik ve savcılık mesleğine kabul edilen ancak henüz ataması yapılarak göreve başlamayan hakim ve savcıların, 12 Ekim'de yapılacak HSYK üyeliği seçimlerinde oy kullanma istemlerini reddetti. 

Hakimlik ve savcılık mesleğine kabul edilip, henüz göreve başlamayan hakim ve savcılar, HSYK üyeliği seçiminde oy kullanmak için seçmen listelerine eklenmeleri talebiyle YSK'ya başvuruda bulundu. Kurul, hakim ve savcıların başvurularını reddetti. 

Talepte bulunan hakim ve savcıların mesleğe kabul edildikleri ancak henüz atamalarının yapılmamış olması nedeniyle görev yerlerinin belli olmadığı ifade edilen YSK kararında, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunun ilgili maddesinde, hakim ve savcıların tamamının oy kullanma hakkına sahip olduğunun düzenlendiği hatırlatıldı. 

Aynı kanunla, yapılacak seçimlerde, o ilde ve o ilin ilçelerinde görev yapan hakim ve savcıların oy kullanmasının öngörüldüğü belirtilen kararda, hakim ve savcılık mesleğine kabul edilmekle henüz ataması yapılarak göreve başlamayan hakim ve savcıların 12 Ekim'de yapılacak olan HSYK üyelik seçiminde oy kullanma istemlerinin reddine karar verildiği bildirildi. (AA) 

ETİKETLER

hsykseçimoyhakimsavcıyeni atamaysk

İlgili Haberler

Yargıda Birlik Platformu HSYK aday listesini açıkladı

Yargıda Birlik Platformu, 12 Ekim’de yapılacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde adli ve idari yargı için 11 kişilik aday listesini açıkladı

'HSYK seçimleri Erdoğan için neden hayati öneme sahip?'

Utku Çakırözer: Ne IŞİD'in elindeki rehine vatandaşlar, ne Almanya'nın tüm sırları dinlemesi, ne de ekonomideki kırılganlık; Erdoğan'ın tek derdi HSYK seçimleri...

HSYK'ya adaylık başvuruları sona erdi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na geçtiğimiz yıl 167 olan aday sayısı bu sene 64'te kaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24