Yeni atanan savcılar HSYK seçimlerinde oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), hakimlik ve savcılık mesleğine kabul edilen ancak henüz ataması yapılarak göreve başlamayan hakim ve savcıların, 12 Ekim'de yapılacak HSYK üyeliği seçimlerinde oy kullanma istemlerini reddetti.

Hakimlik ve savcılık mesleğine kabul edilip, henüz göreve başlamayan hakim ve savcılar, HSYK üyeliği seçiminde oy kullanmak için seçmen listelerine eklenmeleri talebiyle YSK'ya başvuruda bulundu. Kurul, hakim ve savcıların başvurularını reddetti.

Talepte bulunan hakim ve savcıların mesleğe kabul edildikleri ancak henüz atamalarının yapılmamış olması nedeniyle görev yerlerinin belli olmadığı ifade edilen YSK kararında, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunun ilgili maddesinde, hakim ve savcıların tamamının oy kullanma hakkına sahip olduğunun düzenlendiği hatırlatıldı.

Aynı kanunla, yapılacak seçimlerde, o ilde ve o ilin ilçelerinde görev yapan hakim ve savcıların oy kullanmasının öngörüldüğü belirtilen kararda, hakim ve savcılık mesleğine kabul edilmekle henüz ataması yapılarak göreve başlamayan hakim ve savcıların 12 Ekim'de yapılacak olan HSYK üyelik seçiminde oy kullanma istemlerinin reddine karar verildiği bildirildi. (AA)