HSYK'ya adaylık başvuruları sona erdi

Yüksek Seçim Kurulu’na HSYK adaylığı için adli yargıdan 48, idari yargıdan ise 16 başvuru yapıldı. Yedek üyelerle birlikte 64 isimden 16'sı HSYK üyesi olarak seçilecek.

Al Jazeera'nin haberine göre, yargıdaki grupların HSYK adayları dışında bağımsız adaylar için de başvuru süresi sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçici aday listelerini 13 Eylül'de açıklayacak.

Seçim nasıl yapılacak?

12 Ekim Pazar günü adliyelerde yapılacak seçimlerde adaylar listede bulunan 64 isimden adli yargı için 11 ismi idari yargı için ise 5 ismi işaretleyecek. Hakim ve savcıların adli yargı adayları için listede 11 isimden fazlasını işaretlemeleri halinde oyları geçersiz sayılacak. En çok oyu alan hâkim ve savcılar HSYK üyesi seçilmiş olacak.

HSYK üyeliği için yargıdaki gruplardan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) ile Yargıçlar Sendikası ortak adaylarını açıkladı. Hükümete yakınlığıyla bilinen Yargıda Birlik Platformu da belirlediği adaylar için 12 Ekim tarihine kadar oy isteyecek.

Hükümetin HSYK’da herhangi bir 'blokaj'la karşılaşmaması için adli yargı seçiminde 7 üyeden en az 3’ünü HSYK üyesi olarak seçtirmesi gerekiyor.



Ancak Cemaat'e yakın isimlerin YARSAV’a destek vermesi halinde hükümetin kendine yakın isimleri HSYK’ya üye seçtirmesi zorlaşıyor. Bu nedenle Cemaat'e yakın isimlerin oyları seçimlerde belirleyici olacak.