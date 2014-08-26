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Yargıda Birlik Platformu HSYK aday listesini açıkladı

Yargıda Birlik Platformu, 12 Ekim’de yapılacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde adli ve idari yargı için 11 kişilik aday listesini açıkladı

26 Ağustos 2014 22:45

Adalet Bakanlığı himayesinde kurulduğu belirtilen ve meslektaşlarının fişlenmesi iddiasına da muhatap olan “Yargıda Birlik Platformu”, 12 Ekim’de yapılacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde adli ve idari yargı için 11 kişilik aday listesini açıkladı. Listenin, hükümete yakın beş ismi de kapsadığı konuşuluyor.

Platformun listesinde HSYK Genel Sekreteri Bilgin Başaran da yer alıyor. Listede HSYK başmüfettişleri Mehmet Yılmaz ve İsa Çelik, 17 Aralık sonrası üye olduğu Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nden  Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilen Selahattin Menteş ve  Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli de bulunuyor.

17 Aralık sonrası HSYK’nın yapısına ilişkin değişiklikle tasfiye edilenlerin yerine HSYK Genel Sekreterliği görevine getirilen Bilgin Başaran’ın da aday olması dikkat çekti.

Son altı ayda savcılıktan başsavcılığa terfi edenler de listede yer aldı. Platformun HSYK seçimleri için adli ve idari yargıdan aday listesi şöyle:

Bilgin Başaran: HSYK Genel Sekreteri
Ömür Topaç: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Turgay Ateş: Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Zeynep Şahin: Yargıtay Tetkik Hakimi
Metin Yandırmaz: Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı
Ramazan Kaya: Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Mehmet Durgun: İstanbul Hakim

 

İdari yargı listesi

 

Cafer Ergen: Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Halil Koç: HSYK üyesi
Hasan Odabaşı: Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
Gönül Sayın: Danıştay Tetkik Hakimi
Mehmet Gökpınar: Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanı.

 

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