Yargıda Birlik Platformu HSYK aday listesini açıkladı

Adalet Bakanlığı himayesinde kurulduğu belirtilen ve meslektaşlarının fişlenmesi iddiasına da muhatap olan “Yargıda Birlik Platformu”, 12 Ekim’de yapılacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde adli ve idari yargı için 11 kişilik aday listesini açıkladı. Listenin, hükümete yakın beş ismi de kapsadığı konuşuluyor.

Platformun listesinde HSYK Genel Sekreteri Bilgin Başaran da yer alıyor. Listede HSYK başmüfettişleri Mehmet Yılmaz ve İsa Çelik, 17 Aralık sonrası üye olduğu Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nden Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilen Selahattin Menteş ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli de bulunuyor.

17 Aralık sonrası HSYK’nın yapısına ilişkin değişiklikle tasfiye edilenlerin yerine HSYK Genel Sekreterliği görevine getirilen Bilgin Başaran’ın da aday olması dikkat çekti.

Son altı ayda savcılıktan başsavcılığa terfi edenler de listede yer aldı. Platformun HSYK seçimleri için adli ve idari yargıdan aday listesi şöyle:

Bilgin Başaran: HSYK Genel Sekreteri

Ömür Topaç: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Turgay Ateş: Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Zeynep Şahin: Yargıtay Tetkik Hakimi

Metin Yandırmaz: Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı

Ramazan Kaya: Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Mehmet Durgun: İstanbul Hakim

İdari yargı listesi

Cafer Ergen: Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Halil Koç: HSYK üyesi

Hasan Odabaşı: Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

Gönül Sayın: Danıştay Tetkik Hakimi

Mehmet Gökpınar: Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanı.