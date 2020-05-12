Yeni anne olan Hazal Kaya: Koronavirüs nedeniyle oğlumun aşıları gecikti; maskeyle emzirdim

Meslektaşı Ali Atay’la evli olan Hazal Kaya, 6 aylık oğlu Fikret Ali’nin yüzünün göründüğü ilk fotoğrafını Anneler Günü’nde paylaştı. Aynı gün Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun sosyal medya hesabı unfpa_turkiye’nin canlı yayınına katılan oyuncu, anneliğe dair soruları yanıtladı.

Bebeğini ilk iki ay hiç yardım almadan kendi büyütmeye çalıştığını söyleyen Hazal Kaya, "Delilikmiş! Mutlaka yardım alın" dedi. "Çocuk öyle tek başına büyütülecek bir şey değil. Kadınlara 'destek almadan çocuk bakabilmelisiniz' baskısı çok yanlış. Benim yaptığımı yapmayın, tek başınıza çocuk bakmaya çalışmayın" diye konuşan Kaya, “Ben hallediyorum, yaklaşmayın' diyordum. İkinci aydan itibaren yardım almaya başladım. Dolasıyla çocuğumla geçirdiğim vakitler daha kaliteli hale geldi. Bugün ilk defa komik bir fotoğrafını paylaştım. Çapkın bakışlı bir beyefendi kendisi" ifadelerini kullandı.

"Koronavirüs nedeniyle oğlumun aşıları gecikti"

Sözlerine, "Bebeğin her şeyiyle sen ilgilenmek istiyorsun haliyle. Ali (Atay) sağ olsun çok yardımcı oluyor. Gazını çıkarıyor ve uyutuyor, çok destek veriyor. Ona buradan teşekkür ediyorum" diye devam eden Kaya, Koronavirğs salgınıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Maskeyle emzirdim"

"Salgının başından itibaren yazılan her şeyi okumaya başladım. Bu süreçte oğlumun aşıları gecikti. Ciddi bir gerilim unsuru oldu benim için. Annem kemoterapi gördü iki yıl önce ve kronik hastalığı var. O yüzden gerildim, annem dahil hepimizi karantinaya aldım. Ama maskeyle emzirmeye devam ettim."

"Ağlamaya izin vermeyle ilgili çok nettim"

Anneliğin kontrolsüz bir süreç olduğunu kabul etmek gerektiğini söyleyen Kaya, şöyle konuştu:

"Çünkü aslında karşımızda hiç tanımadığımız, tanımaya çalıştığımız biri var. O da zamanla büyüyor, görme mesafesi artıyor ve bütün duygularını ağlayarak ifade ediyor. Bu süreçte Aletha Solter’in kitaplarından çok faydalandım. 'Ağlamaya izin verme'yle ilgili çok nettim. Sadece karşılaştığımda ne hissedeceğimden hiç emin değildim. Önce 'Yanlış bir şey mi yapıyorum' hissi geldi, sonra fark ettim ki o ağladıkça ben rahatlıyorum."