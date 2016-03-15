Yeni Ankara Emniyet Müdürü Karaaslan'dan ilk açıklama

Ankara'nın yeni Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'dan yaptığı ilk açıklamada ''Büyüklerimizin takdiri bu yönde. Allah yardımcımız olsun'' ifadelerini kullandı.

Radikal'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'nın kararnamesiyle Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanan Karaaslan, "Güçbirliği Platformu" toplantısına katılmak üzere Van'a gelmesi beklenen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ı karşılamak üzere Ferit Melen Havalimanı'nda hazır bulundu.

Karaaslan, burada Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine atanmasına ilişkin soru üzerine "Bir görevden başka bir göreve gidiyoruz. Son gelişmeleri de biliyorsunuz, Allah yardımcımız olsun. Her ayrılık hüzünlüdür. Bu görev süresinde hep bana destek oldunuz. Başka bir söylemek istemiyorum. Büyüklerimizin takdiri bu yönde. Allah yardımcımız olsun" yanıtını verdi.