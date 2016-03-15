5 aydır vekaleten yönetilen Ankara Emniyeti'ne atama

Ankara’nın kalbindeki Kızılay’da yaşanan bombalı saldırının ardından 5 aydır vekaleten yönetilen Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne, Van Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan’ın atanmasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. CHP, Ankara'da 5 ay içinde 3 kez bombalı saldırı yaşanmış olmasından dolayı hükümeti emniyet müdürü atamamakla eleştirmişti.

Milliyet’in haberine göre, Ankara, 17 Şubat’ta Merasim sokaktaki terör saldırısının ardından Pazar günü de, Kızılay’daki bombalı terör saldırısı ile sarsıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün hükümete Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün vekaleten yönetildiği eleştirisinde bulunmuştu. Van Emniyet Müdürlüğü’ne ise İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Ekici’nin getirildiği öğrenildi.

Mahmut Karaaslan kimdir?

1961 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1979 yılında Polis Kolejinden, 1983 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra; İzmir, EGM, Ağrı, Ankara ve EGM'nin değişik birimlerinde görev yaptı. 2006 yılı içerisinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 2007 yılında Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görev aldı. 15.032014 tarih ve 2014/234 sayılı İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete ‘de yayımlanan Kararname ile Van İl Emniyet Müdürü olarak görevine başladı.