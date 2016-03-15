T24 LogoT24 Logo
Gündem

5 aydır vekaleten yönetilen Ankara Emniyeti'ne atama

Kılıçdaroğlu, hükümete Ankara Emniyeti'nin vekaleten yönetildiği eleştirisinde bulunmuştu

15 Mart 2016 01:54

Ankara’nın kalbindeki Kızılay’da yaşanan bombalı saldırının ardından 5 aydır vekaleten yönetilen Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne, Van Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan’ın atanmasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. CHP, Ankara'da 5 ay içinde 3 kez bombalı saldırı yaşanmış olmasından dolayı hükümeti emniyet müdürü atamamakla eleştirmişti. 

Milliyet’in haberine göre, Ankara, 17 Şubat’ta Merasim sokaktaki terör saldırısının ardından Pazar günü de, Kızılay’daki bombalı terör saldırısı ile sarsıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün hükümete Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün vekaleten yönetildiği eleştirisinde bulunmuştu. Van Emniyet Müdürlüğü’ne ise İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Ekici’nin getirildiği öğrenildi. 

 

Mahmut Karaaslan kimdir?

 

1961 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1979 yılında Polis Kolejinden, 1983 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra; İzmir, EGM, Ağrı, Ankara ve EGM'nin değişik birimlerinde görev yaptı. 2006 yılı içerisinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 2007 yılında Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görev  aldı. 15.032014 tarih ve 2014/234 sayılı İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete ‘de yayımlanan Kararname ile Van İl Emniyet Müdürü olarak görevine başladı. 

ETİKETLER

ankarakaraaslanemniyet müdürlüğüvekaletencumhurbaşkanlığıerdoğanvan

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na çağrı: İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı görevden al

"Aylardır Ankara'ya emniyet müdürü atayamayan bir hükümet, bu ülkeyi yönetebilir mi?"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24