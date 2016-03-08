Ankara Emniyet Müdür Vekili görevi bıraktı; yerine yine 'vekâleten' atama yapıldı

Ankara katliamı sonrası başlatılan idari soruşturmada kusurlu bulunan Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal görevden alınmış, yerine 'vekâleten' Ahmet Hakan Arıkan atanmıştı. Ankara'da, askeri servis araçlarına yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından Arıkan da, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurarak merkeze atama istedi. Ahmet Hakan Arıkan'ın yerine yine 'vekâleten' Yaman Ağırlar getirildi.

Gelecek günlerde çıkarılması beklenen emniyet müdürleri kararnamesi ile Ankara’ya asaleten bir emniyet müdürü atanacak.

Ankara katliamı sonrası başlatılan idari soruşturmada kusurlu bulunan Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal ve İstihbarat Şube Müdürü görevinden alınmıştı. Ancak Kartal'ın yerine 4 aydır asaleten atama yapılmaması soru işareti yaratmıştı. Aynı şekilde, İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne de benzer şekilde asaleten atama yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Bu süreçte Ankara Emniyeti, askeri personel servisine yönelik eylemi de önleyememişti.

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