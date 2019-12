Yeni anayasaya Gül desteği

Rusya ile samimi işbirliği

İsrail’le restleşmeye yorum yapmadı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "yeni bir anayasanın yazılması veya mevcut anayasadaki bazı maddelerin değişimiyle ilgili görüşlerini zaten kamuoyuyla paylaştığını" belirterek, "Aslında bu konuda çok geniş bir konsensüs olduğunu biliyorum. Ama iç politika konuları karışınca zorlaştığı kanaatindeyim. Ümit ederim ki, çok uygun bir ortamda, uygun bir şekilde bunlar gerçekleşir" dedi.Gül, Rusya Federasyonu'na gerçekleştirdiği devlet ziyaretinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in davetine icabeten 12-15 Şubat 2009 tarihleri arasında devlet ziyaretinde bulunduğunu belirterek, bunun iki ülke arasında ilk devlet ziyareti olması bakımından ayrıca önem taşıdığını kaydetti.Cumhurbaşkanı Gül, Medvedev ile kapsamlı ve verimli görüşmelerde bulunduklarını, görüşmelerde Rusya ile ikili ilişkilerde ve işbirliğinde çok boyutlu güçlendirilmiş ortaklık yönünde önemli ilerleme kaydedilmiş bulunmasını ve karşılıklı anlayış ile ortak çıkarlar temelinde kurulan işbirliğini ileri götürme hususundaki iradenin ve arzunun örtüştüğünü memnuniyetle tespit ettiklerini söyledi.Paylaşılan ortak coğrafyada, her iki ülkenin de ilgi alanına giren güncel ve önemli bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Gül, bu bağlamda bölgesel ve uluslararası birçok konu ve sorunda yaklaşım ve politikaların birbirine benzeştiğini görmekten de ayrıca memnuniyet duyduğunu dile getirdi.Cumhurbaşkanı Gül, sözlerine şöyle devam etti:"Devlet Başkanı Medvedev ile görüşmelerimiz sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya doğru ilerlemesi, dostluğun ve çok boyutlu ortaklığın daha da derinleştirilmesine ilişkin önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin bir nevi yol haritası niteliğindeki ortak deklarasyonu imzaladık. Ortak deklarasyona baktığınızda, hemen hemen her alanda çok samimi ve geniş bir işbirliği irademizin teyit edildiğini, ortaya konduğunu, yeni hedeflerin gösterildiğini göreceksiniz.Ziyaretim sırasında Rusya Federasyonu Başbakanı Vladimir Putin ile yine hem heyetlerarası hem de baş başa çok faydalı görüşmelerde bulunduk. Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Sergey Mironov ve Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Boris Grizlov ile de bir araya geldik. Parlamentolar arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi, dostluk grupları arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda fikirlerimizi paylaştık.Bu ziyaretime iş adamlarımızla birlikte büyük bir heyet katıldı. Türkiye ve Rusya arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin daha da geliştirilmesine imkan sağlayacak verimli görüşmeleri bu bağlamda yaptık. İş görüşmeleri, iş forumu yaptık. İki ülke arasındaki iş konseyi toplantısına katıldım. İş adamlarımız ve Rus iş adamlarımız bir araya geldiler. Yine ticaretimizin önünde bazı sorunlar vardı. Bunların en iyi şekilde konuşulması, anlaşılması ve çözümü uğrunda da çok iyi temaslarımız oldu. Ümit ediyorum ki bütün bunlar kısa süre içerisinde giderilecek."Cumhurbaşkanı Gül, Moskova'dan sonra Tataristan Cumhuriyeti'ne geçtiğini anımsatarak, burayı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olmanın ayrı bir memnuniyet verdiğini söyledi.Tataristan'ın ekonomik başarılarını yakından gördüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, Türk iş adamlarının Tataristan'daki yatırımlarının desteklenmesi, onlara yenilerinin eklenmesi konusunda yaptıkları görüşmelerin gayet faydalı geçtiğini anlattı.Tataristan ile ticaret hacminin 2002 yılı sonunda 17 milyon dolar iken bu sene 2,5 milyar doları geçtiğini vurgulayan Gül, burada bir potansiyelin ortada olduğunu söyledi.Ziyaretlerin hepsinin çok faydalı olduğunu kaydeden Gül, bu sabah da Rusya Federasyonu'nun seçkin üniversitelerinden Kazan Devlet Üniversitesi'ni ziyaret ettiğini belirtti. Gül, "Ziyaretimizden gayet memnun şekilde döndük. Bize yakın misafirperverlik gösterildi. Bundan dolayı bir kez daha burada hem Moskova'daki hem Tataristan'daki yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu.Gül, bir gazetecinin, İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı'nın açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamaları anımsatarak, bu durumun ilişkileri nasıl etkileyeceği sorusuna, "Bu konuyla ilgili açıklamalar sizin de söylediğiniz gibi karşılıklı yapıldı" yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı Gül, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu yönündeki sözleri hatırlatılarak, "Bu süreçle ilgili ne gibi uyarılarınız olacak?" sorusu üzerine şunları söyledi:"Ben her zaman bir anayasa değişikliğinin, yeni bir anayasanın yazılması veya mevcut anayasadaki bazı maddelerin değişimiyle ilgili görüşlerimi paylaşıyorum zaten kamuoyuyla. Aslında bu konuda çok geniş bir konsensüs olduğunu biliyorum ama iç politika konuları karışınca zorlaştığı kanaatindeyim. Ümit ederim ki çok uygun bir ortamda, uygun bir şekilde bunlar gerçekleşir.”