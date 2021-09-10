Yeni anayasa’da takvim belirlendi; 500 bin seçmenin Meclis’te kanun teklifi verebilmesi de planlanıyor

AKP’nin dört aşamalı yeni anayasa takvimini belirlediği ve 130 maddelik metnin önümüzdeki ay MHP’ye sunmayı planladığı belirtildi. Yeni anayasa ile 500 bin seçmenin Meclis’te kanun teklifi verebilmesi de planlanıyor.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre taslak metnin, ocak ayında kamuoyuna duyurulmasının ardından, Meclis’te muhalefet partilerine sunulması, nisan ayında da Anadolu toplantılarına başlanması bekleniyor.

Seçimin ana vaadi olacak

Yeni anayasa taslağının 2023 seçimlerine giderken seçimin ana vaatler arasında en önemli başlıklardan olması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, anayasa çalışmasını halka götüreceğini açıklamasının ardından kaynaklar, “Halka sunmaktan kasıt, referanduma götürmek değil. Anayasa milletle, halkla paylaşılacak. ‘Yeni anayasamız’ budur denilecek” ifadelerini kullandı.

Bakanlar ayda bir kez Meclis'te soru cevaplayacak

Yeni anayasa taslak metninin bir maddesi ise bakanlarla Meclis’in ilişkisini güçlendirmeye yönelik. Buna göre, bakanlar ayda bir Meclis’te milletvekillerinin sorularına yüz yüze cevap verecek. Yeni anayasa ile 500 bin seçmenin Meclis’te kanun teklifi verebilmesi de planlanıyor.