T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Yeni AKM projesini, yıkılacak AKM'yi yapan mimarın oğlu mu çizecek?

1979'da açılan Atatürk Kültür Merkezi'nin projesini mimar Hayati Tabanlıoğlu 1969'da çizmişti

03 Ağustos 2017 19:41

2008'den bu yana kullanılmayan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılacak yeni opera binası projesini, 1969'da AKM'yi yapan mimar Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu'nun çizeceği iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKM'yi çevreleyen dört parselden oluşan 20 bin metrekarelik araziyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bedelsiz olarak tahsis etti. 

Bu parsellerin mülkiyeti İBB'ye aitti ve otopark olarak kullanılıyordu. Bu kararla AKM'nin üzerine oturduğu parselle çevresindeki otopark olarak kullanılan parseller bütünleşmiş oldu. Daha geniş bir alana yayılan yeni bir proje yapmak mümkün olacak.

CNN Türk'teki habere göre, yeni projenin altında kimin imzasının olacağı da netleşmeye başlıyor. 1969'da AKM'yi yapan mimar Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu'nun yeni AKM projesi için seçilmesi bekleniyor. 

AKM 40 yıl önce Hayati Tabanlıoğlu tarafından tasarlandığında Türkiye'nin ilk operası, Avrupa'nın da önemli kültür merkezlerinden birisiydi. AKM, dönemin Türk mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyordu. 

 

ETİKETLER

atatürk kültür merkeziakmyeni projehaber

İlgili Haberler

Mücella Yapıcı: Atatürk Kültür Merkezi yıkılsa bile aynısı yapılmak zorunda

"Elimizde devletin onayladığı bir proje var"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24