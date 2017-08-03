Yeni AKM projesini, yıkılacak AKM'yi yapan mimarın oğlu mu çizecek?

2008'den bu yana kullanılmayan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılacak yeni opera binası projesini, 1969'da AKM'yi yapan mimar Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu'nun çizeceği iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKM'yi çevreleyen dört parselden oluşan 20 bin metrekarelik araziyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bedelsiz olarak tahsis etti.

Bu parsellerin mülkiyeti İBB'ye aitti ve otopark olarak kullanılıyordu. Bu kararla AKM'nin üzerine oturduğu parselle çevresindeki otopark olarak kullanılan parseller bütünleşmiş oldu. Daha geniş bir alana yayılan yeni bir proje yapmak mümkün olacak.

CNN Türk'teki habere göre, yeni projenin altında kimin imzasının olacağı da netleşmeye başlıyor. 1969'da AKM'yi yapan mimar Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu'nun yeni AKM projesi için seçilmesi bekleniyor.

AKM 40 yıl önce Hayati Tabanlıoğlu tarafından tasarlandığında Türkiye'nin ilk operası, Avrupa'nın da önemli kültür merkezlerinden birisiydi. AKM, dönemin Türk mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyordu.