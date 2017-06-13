Mücella Yapıcı: Atatürk Kültür Merkezi yıkılsa bile aynısı yapılmak zorunda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yıkılacağı yolundaki açıklamasına mimarlar ve sanatçılar tepki gösterdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yöneticisi, Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, "AKM yıkılsa bile aynısı yapılmak zorunda" dedi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre; Mücella Yapıcı, şu ifadeleri kullandı:

“AKM, Türkiye Cumhuriyeti’nde opera olarak tasarlanmış ve kamunun kendi kaynaklarıyla uygulanmış tek yapısı. Bu özellikleriyle kendi yapıları içersinde çok önemli. Herhangi bir şekilde zaafiyete uğratılıp yıkıma terk edilse bile elimizde en detaylı projeler olduğu için aynısının tekrar inşaa edilmesi gerekir.”

"Elimizde devletin onayladığı proje var"

Yapıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKM ile ilgili açıklamalarını talihsiz bulduğunu söyleyerek, restorasyon kararının dışında verilecek projelerin hukuksuz olduğunu kaydetti:

“Cumhurbaşkanı proje bitti diyor. Kendisinin hangi nitelikte konuştuğunu kavrayamadık. Eğer, AKP başkanı olarak konuşmuş olsa aynı partiden olan belediye başkanının bunu açıklaması lazım. Elimizde devletin onayladığı bir proje var. Bu projenin altına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da imzası bulunuyor. Projeye 2010 yılında bir finans sağlanacaktı. Ama biz hala bu projenin başlatılmasını bekliyoruz. Eğer ki Olağanüstü Hal içerisinde KHK’larla böyle bir şeye kalkışılacaksa onu bilemeyiz. Buranın bir projesi var ve Cumhurbaşkanından da bu projeye yönelik açıklama yapmasını bekliyoruz.”