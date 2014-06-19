Yeni Akit'in karikatürüne muhalefetten tepki: Gazete olsa ciddiye alırız

Yeni Akit gazetesinde yayımlanan ve CHP ve MHP'nin "domuz, köpek, yılan ve akrep” şeklindeki figürlerle tasvir eden karikatüre, muhalefet partileri tepki gösterdi. Gazetenin birinci sayfasında yer alan karikatürle ilişkin konuşan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Maalesef bu zihniyet millete hakaret eden, tepeden bakan, kendisine oy vermeyen insanları bu eksene getiren, sapkın bir zihniyet” ifadelerini kullandı. CHP'li Gürsel Tekin ise ''Gazete olsa ciddiye alırız'' yorumunda bulundu.

Yeni Akit Gazetesi'nde yer alan karikatürle ilgili T24'ün sorularını yanıtlayan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Oktay Vural şöyle konuştu:

''Maalesef bu zihniyet millete hakaret eden, tepeden bakan, kendisine oy vermeyen insanları bu eksene getiren, sapkın bir zihniyettir. Bakıldığı zaman eski bakanın kardeşi milleti eşek yerine koyuyor, bunlar domuz yerine koyuyor. Bu güne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç görülmemiş, millete doğrudan hakaret eden biz zihniyettir. Bu darbeci, vatandaşa düşman olarak bakan bir zihniyettir. Bu düşüncenin millete vereceği bir şey yok. Erdoğan aleyhinde olanları böyle bir benzetmeye getiren zihniyet gelinen noktayı gözler önüne seriyor. Bu medya herkese hakaret etmeyi görev edinmiş. Düşmanlık üreterek varlığını korumak arzusu içerisinde. Bundan daha büyük bir kötülük edebilecek bir zihniyet var mıdır bilemeyiz. Yabancılar da anca bunu yapar. 'Bidon kafalı, göbeğini kaşıyanlar' tabirleriyle aynı eksene oturmuş, millet düşmanı, milli irade düşmanı, hazımsız, tahammülsüz bir zihniyet olduklarını ortaya koyuyorlar. Milleti yılan yerine koyan bir düşünce kendisini acaba hangi kategoriye indirgemiştir? Bundan da bir sonuç çıkarılması mümkün. Medyanın bu kadar partici bir yaklaşımla millete hakaret etmesi, bir takım işadamlarının millet hakkında 'şöyle yapacağız, böyle yapacağız' demesi hep aynı düşünce tarzının ürünüdür. Bu teslimiyetçi düşünce idrakten yoksun bir zihniyetin ortaya koyduğu düşüncedir.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada ''Bir gazete olsa elbette olsa itibar ederiz. Ancak ciddiye almıyoruz.'' yorumunu yaptı. Hakaretlerin sadece bugüne mahsus olmadığını söyleyen Tekin, ''Bizim defalarca davalarımız var, davalarımız devam ediyor. Bu hakaretleri de arkadaşlarımız inceler'' ifadelerini kullandı.