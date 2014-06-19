Akit'ten 'hayvan' tasvirli Köşk adayı yorumu

Yeni Akit gazetesi, bugün birinci sayfasından yayınladığı karikatürde, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasını istemeyenlerin "Erdoğan olmasın da kim olursa olsun" düşüncesinde olduğunu öne sürerek, “domuz, köpek, yılan ve akrep” tasviri yaptı.

Gazetenin hergün birinci sayfasından yayınlanan karikatür manşet haberle ilişkili oluyor. Gazete, muhalefetin ortak Köşk adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’yla ilgili yayınladığı haberde “Masonların Adayı” başlığını kullandı. Manşetin yorumu olarak Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olarak görmek istenilmemesi karikatürize edildi.

Karikatürde “Erdoğan olmasın da” başlığı altında birleşenler; Elinde bir kemik olan köpek, dilini dışarı çıkarmış yılan, sokmak için kuyruğunu kaldırmış akrep, ve dişleri dışarda bağıran bir domuz olarak çizildi.

İşte o manşet ve karikatür: