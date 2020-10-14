Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Sözcü gazetesi yazar ve yöneticilerine verilen ceza çok değil az bile

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstinaf Mahkemesi'nin Sözcü gazetesi'nin 7 yazar ve yöneticisine verilen hapis cezalarını onamasını köşesine taşıdı. Karahasanoğlu, "Verilen ceza çok değil, az bile..." görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Sözcü gazetesinin patronu, hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldığı halde, aylardır yurtdışında yaşıyor. Buradaki mahkemeler de kimi bulduysalar, onlara cezayı bastılar. 'Bunlar suçsuzdu, patron yerine bunlara ceza bastı' demiyorum. O kaçak olduğu için, kendisini kurtardı." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Buradakiler kurtulamadı' diyorum... Yoksa cezayı haketme noktasında, bir ihtilaf yok. Hatta verilen ceza çok değil, az bile... FETÖ ile iş tutuğu ileri sürülen AK Parti, o örgütün gerçek yüzünü görmüş. O örgütü diskalifiye etmeye çalışıyor. Örgüt, devletin tüm unsurlarına, sadece AK Parti iktidarında değil, taa 1980’lerden bu yana yerleşmiş. Kılcal damarlarda hiç sezdirmeden dolaşan bu örgütün tasfiyesi sırasında, Emin Çölaşan 'Şimdi cemaati savunma zamanı' diye köşe yazısı kaleme alıyorsa. Kimse kusura bakmasın.. Bunun karşılığı 3 yıl 6 ay ile sınırlı olamaz.." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu, "Örgütü resmen savunan bir yazardan bahsediyoruz.Tek bir yazıdan değil, onlarca yazıdan bahsediyoruz. Hiç kaçarı olmayan yazının başlığını veriyorum. Siz de diğerlerini, internette şu an dahi okuyabilirsiniz.. Bugün bir etkisi olmayabilir.. Ama düşünün..." yorumunu yaptı.

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Ne olmuştu?

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu sanıkların, “FETÖ'ye yardım” iddiasıyla aldığı ceza onandı.

TIKLAYIN | İstinaf Mahkemesi'nden Sözcü gazetesi kararı: Aralarında Çölaşan ve Doğru’nun da olduğu 7 kişinin hapis cezası onandı