İstinaf Mahkemesi'nden Sözcü gazetesi kararı: Aralarında Çölaşan ve Doğru’nun da olduğu 7 kişinin hapis cezası onandı

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu sanıkların, “FETÖ'ye yardım” iddiasıyla aldığı ceza onandı.
Mahkemenin gazetecilere verdiği hapis cezaları şöyleydi:
Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay 15 gün
Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru: 3 yıl 6 ay 15 gün
Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay
sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay
sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı: 2 yıl 1 ay
Muhabir Gökmen Ulu: 2 yıl 1 ay
Muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli: 2 yıl 1 ay
Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın dosyası ise ayrılmıştı. Mahkeme, Mediha Olgun'un beraatına hükmetmişti.