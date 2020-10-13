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Medya

İstinaf Mahkemesi'nden Sözcü gazetesi kararı: Aralarında Çölaşan ve Doğru’nun da olduğu 7 kişinin hapis cezası onandı

13 Ekim 2020 15:22

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu sanıkların, “FETÖ'ye yardım” iddiasıyla aldığı ceza onandı.

Mahkemenin gazetecilere verdiği hapis cezaları şöyleydi:

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay 15 gün

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru: 3 yıl 6 ay 15 gün

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay

sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay

sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı: 2 yıl 1 ay

Muhabir Gökmen Ulu: 2 yıl 1 ay

Muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli: 2 yıl 1 ay

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın dosyası ise ayrılmıştı. Mahkeme, Mediha Olgun'un beraatına hükmetmişti.

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