Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü, Selçuk Bayraktar'ı savundu, Çiğdem Toker'i hedef aldı: Baştan aşağıya yalan, iftira

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında hazırladığı 56 sayfalık STK (Sivil Toplum Kuruluşu)-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu’ndaki rakamları çarpıttığını iddia ettiği gazeteci Çiğdem Toker’i hedef aldı.

“Bu yalanı söylediler. ‘Helalleşeceğiz’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu var ya onun adamları bu yalanları, iftiraları attılar. Onlardan birisi Sözcü gazetesinde yazan Çiğdem Toker” diyen Karahasanoğlu, “vakıflara aktarılan paraların iç edildiği” algısının “baştan aşağıya yalan, iftira” olduğunu söyledi.

Karahasanoğlu, Selçuk Bayraktar’ın söz konusu haberi dolayısıyla Çiğdem Toker’e açtığı davayı kazanmasının ardından sosyal medyadan yaptığı, “İBB’den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi. Gazetecilik; yalancılık sahtekarlık yüzsüzlük arsızlık da değildir!” paylaşımına gelen tepkilere de çıkıştı.

Karahasanoğlu, şu görüşleri savundu:

“Hem iftira atıyorlar hem davayı kaybediyorlar. Hem de davayı kaybettiklerinin kamuoyuna duyurulmasını, ‘hedef gösterme’ olarak nitelendirip, tekrar saldırılarına devam ediyorlar. Hani şu isme, bu politikacıya, o milletvekiline bunları yaptınız da, Türkiye’nin gururu Selçuk Bayraktar’a yaptığınız bu ahlaksızlığa, Temel Karamollaoğlu’ndan başlayalım, Ali Babacan’a, Ahmet Davutoğlu’na… Hangisi onay verebilir? Söyler misiniz?”

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