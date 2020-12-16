Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Sanki 'yaptırım' başlayınca, 'kahvaltı sofrasında peynir ekmek bulamayacakmışız' gibi bir algıya kendimizi esir ediyoruz

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, ABD yaptırımlarına ilişkin olarak, "Sanki 'yaptırım' başlayınca, 'kahvaltı sofrasında peynir ekmek bulamayacakmışız' gibi bir algıya kendimizi esir ediyoruz" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Her konuda olduğu gibi, ABD propagandası, hepimizi adeta öyle esir almış ki, 'yaptırım' ile oturup, 'yaptırım' ile kalkıyoruz. Sanki 'yaptırım' başlayınca, 'kahvaltı sofrasında peynir ekmek bulamayacakmışız' gibi bir algıya kendimizi esir ediyoruz.. Geldiğimiz noktada, haydi bakalım, yaptırım ne imiş, onu da görelim.. Yaptırım dedikleri, masalı şu imiş: 'Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi' Aman biz de zaten, sabahtan akşama kadar, ABD’den ihracat ruhsatı alıyorduk.. Başka ne imiş, yaptırım dedikleri? 'ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi.' Affedersiniz, dünyanın bu ekonomik çöküntüsünde, Türkiye kendi ayağı üzerinde durmaya çalışır iken, ABD’den ne kredisi alacak ki, bu da bize şimdi dert olsun?" düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Başka başka, yaptırım kapsamında neler varmış? 'Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması.'Aman Allah’ım.Şimdi biz ne yaparız.. ABD’nin yaptırım kararı muhatabı olarak açıkladığı üç tane bürokrat, o ülkede gayrimenkul satın alamazsa, ne yaparız? 'Açlıktan ölür müyüz doktor?” ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'yi S-400 sorununu ABD ile koordinasyon içinde çözmeye çağırıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'nin 'tek taraflı yaptırımlarının kınandığı' duyurulurken, "Türkiye uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun imzasını taşıyan açıklamada, ABD'nin birçok defa Rus yapımı hava savunma sistemi kullanımının yaratacağı problemleri Türkiye'ye anlattığı, ancak Ankara'nın yine de S-400'leri satın alıp, test ettiği belirtildi. Pompeo, bu sebeple Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karar verildiğini de hatırlattı.

Açıklamanın devamında, "Bugün yapılan hamlenin ABD'nin CAATSA yaptırımlarının 231. Maddesini uygulayacağının, Rus savunma ve istihbarat sektörü ile yapılan ticari hamlelere tolerans gösterilmeyeceğinin" bir sinyali olduğu belirtildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir yetkili, herhangi bir uluslararası finansal kuruluşun SSB'ye 10 milyon doları aşan kredi ve borç vermesinin kısıtlandığını ifade etti.

TIKLAYIN | ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı